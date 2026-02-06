Makolli prezantoi buxhetin e kryeqytetit, LDK, PDK dhe partitë tjera po e mbështesin - VV kundër
Në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal të Prishtinës, pa praninë e kryetarit, po diskutohet miratimi i buxhetit për vitin fiskal 2026.
Në seancë, përfaqësues të partive politike prezantuan qëndrimet e tyre lidhur me ndarjen e mjeteve financiare dhe prioritetet zhvillimore të kryeqytetit.
Drejtoresha për Financa, Valbona Makolli, ka prezantuar strukturën e buxhetit, duke kërkuar aprovimin e tij në tërësi.
Sipas saj, buxheti është i ndarë në pesë kategori ekonomike: paga dhe mëditje 48.3 milionë euro, mallra dhe shërbime 32 milionë, shpenzime komunale 3.5 milionë, subvencione dhe transferime 6.8 milionë, dhe investime kapitale 60.8 milionë euro.
Makolli theksoi se investimet kapitale janë të bazuara në projekte të mëdha, ndërsa shpenzimet operative lidhen drejtpërdrejt me jetën e qytetarëve, duke e prezantuar buxhetin si një instrument për transformimin e kryeqytetit.
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), PDK-ja dhe Nisma shprehën mbështetje për buxhetin, duke theksuar stabilitetin dhe zhvillimin e qytetit. Ndërkaq, Lëvizja Vetëvendosje deklaroi se nuk do ta votojë këtë buxhet, duke e cilësuar problematik dhe të papranueshëm në disa aspekte.
Seanca po zhvillohet ndërkohë që tensionet politike rreth ndarjes së mjeteve dhe prioriteteve zhvillimore të kryeqytetit mbeten të larta. /Telegrafi/