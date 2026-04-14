Macron thotë se ka biseduar me Trump dhe Pezeshkian - zbulon detajet e bisedave me ta
Presidenti francez Emmanuel Macron thotë se ka biseduar me homologët amerikanë dhe iranianë Donald Trump dhe Masoud Pezeshkian të hënën - duke kërkuar një rifillim të negociatave pasi një raund i parë përfundoi pa marrëveshje.
Në një postim në X, Macron kërkoi një vazhdim të negociatave "të ndërprera" në Islamabad në fundjavë për të "sqaruar keqkuptimet dhe për të shmangur fazat e reja të përshkallëzimit", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Është thelbësore në veçanti që armëpushimi të respektohet në mënyrë strikte nga të gjithë dhe që të përfshijë Libanin", tha Macron në një postim në X të martën.
Yesterday, I spoke with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump.
I urged the resumption of the negotiations suspended in Islamabad, the clearing up of misunderstandings, and the avoidance of any further escalation.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2026
Siç theksojnë mediat e huaja, Shtetet e Bashkuara kanë këmbëngulur që konflikti në Liban është një çështje e veçantë nga bisedimet me Iranin.
"Është po aq e rëndësishme që Ngushtica e Hormuzit të rihapet pa kushte, pa kontrolle ose taksa, sa më shpejt të jetë e mundur", tha Macron.
Kjo do të lejonte që negociatat të rifillonin shpejt, shtoi ai.
Franca dhe Mbretëria e Bashkuar do të organizojnë një video-konferencë të premten e qeverive të gatshme për të kryer një mision thjesht mbrojtës që synon rivendosjen e lirisë së lundrimit në ngushticë kur kushtet e sigurisë ta lejojnë, tha më tej Macron.
Mediat iraniane cituan Pezeshkian t’i ketë thënë Macronit se “kërkesat e tepërta dhe mungesa e vullnetit politik nga zyrtarët e lartë amerikanë” kishin penguar marrëveshjen.
Pezeshkian kishte paralajmëruar se “qasjet e bazuara në kërcënime, presion dhe veprime ushtarake jo vetëm që janë joproduktive, por gjithashtu do të rrisin kompleksitetin e çështjeve dhe do të përkeqësojnë problemet e krijuara vetë nga pala amerikane”, sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Fars. /Telegrafi/