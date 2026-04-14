SHBA-ja kërkoi pezullim 20-vjeçar të pasurimit të uraniumit – Irani ofroi vetëm 5 vjet
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë presion Iranit për një pezullim 20-vjeçar të pasurimit të uraniumit gjatë bisedimeve të paqes të mbajtura në Islamabad të Pakistanit, gjatë fundjavës, sipas zyrtarëve.
Irani, në një përgjigje zyrtare të dërguar të hënën, ofroi një pauzë shumë më të shkurtër deri në pesë vjet, thanë dy zyrtarë të lartë iranianë dhe një zyrtar amerikan, sipas një raporti në The New York Times, përcjell Telegrafi.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka hedhur poshtë propozimin, shtoi zyrtari amerikan.
Uashingtoni gjithashtu ka kërkuar që Teherani të heqë uraniumin e pasuruar shumë nga territori i tij.
Irani ka kundërshtuar, sipas raportit, duke këmbëngulur që materiali të mbetet brenda vendit, ndërsa në vend të kësaj ka ofruar ta hollojë atë ndjeshëm në nivele të papërshtatshme për përdorim armësh.
Zyrtarët amerikanë argumentojnë se shqetësimi mbetet se Irani do të ruajë aftësinë për të ri-pasuruar materialin në të ardhmen.
Bisedimet mbi një raund të mundshëm të mëtejshëm negociatash ballë për ballë janë duke vazhduar, megjithëse nuk është rënë dakord për një datë të mundshme.
Duke folur me prezantuesin e Fox News, Bret Baier, të hënën, Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, tha se kishte pasur përparim në diskutimet e Islamabadit, duke përshkruar “disa biseda të mira” me zyrtarët iranianë.
Ai tha se “topi tani është në fushën e Iranit”, duke shtuar se pyetja kryesore ishte nëse Teherani do të tregonte fleksibilitet të mjaftueshëm për të çuar përpara procesin.
Sipas Vance, Irani kishte treguar njëfarë gatishmërie për të ndryshuar qëndrimin e tij, por “nuk kishte lëvizur mjaftueshëm larg”.
Ndërsa lidhur me perspektivën e rinovimit të bisedimeve, ai tha se kjo pyetje “është më mirë t’u drejtohet iranianëve”.
I pyetur për Ngushticën e Hormuzit, Vance theksoi se statusi i saj do të ishte qendror për çdo marrëveshje përfundimtare.
Ai shtoi se kishte “një marrëveshje të madhe për t’u arritur”, por theksoi se përgjegjësia tani i takon Iranit për ta bërë të mundur atë. /Telegrafi/