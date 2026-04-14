Aleatët e NATO-s refuzojnë të përfshihen në bllokadën e porteve iraniane të vendosur nga Trump
Aleatët e NATO-s thanë të hënën se nuk do të përfshiheshin në planin e presidentit të SHBA-së Donald Trump për të bllokuar portet iraniane, duke propozuar të ndërhyjnë vetëm pasi të mbarojnë luftimet, në një veprim që ka të ngjarë ta zemërojë Trumpin dhe të rrisë tensionet në aleancë.
Trump tha se ushtria amerikane do të eliminojë çdo anije iraniane që do t'i afrohej bllokadës që filloi të hënën, pasi bisedimet e fundjavës dështuan të arrinin një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit gjashtë-javor me Iranin, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.
Trump fillimisht theksoi se SHBA-të do të punonin me vendet e tjera për të bllokuar anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, por ushtria amerikane më vonë specifikoi se bllokada do të zbatohej vetëm për anijet që shkojnë në ose nga portet iraniane.
Që kur filloi lufta më 28 shkurt, Irani ka bllokuar kryesisht rrugën ujore për të gjitha anijet përveç të vetave.
Ai ka kërkuar ta bëjë kontrollin e tij mbi ngushticën të përhershëm dhe ndoshta të mbledhë taksa nga anijet që e përdorin atë.
"Bllokada do të fillojë së shpejti. Vende të tjera do të përfshihen në këtë bllokadë", tha Trump në një postim në Truth Social të dielën.
Por aleatët e NATO-s, përfshirë Britaninë dhe Francën, thanë se nuk do të “tërhiqeshin në konflikt” duke marrë pjesë në bllokadë, duke thënë se në vend të kësaj po punonin për një iniciativë për të hapur ngushticën, përmes së cilës normalisht kalon një e pesta e furnizimeve globale me naftë.
Dhe sipas Reuters, refuzimi i tyre për të marrë pjesë është një tjetër pikë fërkimi me Trump, i cili ka kërcënuar të tërhiqet nga aleanca ushtarake dhe po shqyrton tërheqjen e disa trupave amerikane nga Evropa pasi disa vende u mohuan avionëve ushtarakë amerikanë përdorimin e hapësirës së tyre ajrore për sulme ndaj Iranit. /Telegrafi/