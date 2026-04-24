Macron: Nuk do të merrem me politikë pas vitit 2027
Emmanuel Macron ka deklaruar se nuk do të mbetet në politikë pasi të largohet nga Pallati Elysee në vitin 2027, kur t’i përfundojnë dy mandatet maksimale.
“Unë nuk kam qenë i përfshirë në politikë para [se të bëhesha president] dhe nuk do të jem i përfshirë as më pas”, tha presidenti francez para studentëve në Nikosia, gjatë një vizite dyditore në Qipro për një takim të Këshilli Evropian.
I zgjedhur në vitin 2017 në moshën 39-vjeçare, Macron u bë presidenti më i ri i Francës që nga themelimi i Republikës së Pestë Franceze në vitin 1958.
Ai u rizgjodh në vitin 2022, por nuk mund të kandidojë për një mandat të tretë në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm, shkruajnë mediat.
Macron, i cili ka shërbyer edhe si ministër i ekonomisë nga viti 2014 deri më 2016 nën qeverinë socialiste të François Hollande, nuk dha detaje për hapat e tij të ardhshëm.
Reforma kryesore e tij në politikën e brendshme ka qenë rritja e moshës minimale të pensionit nga 62 në 64 vjeç. Por ky ligj i diskutueshëm aktualisht është pezulluar deri pas zgjedhjeve të vitit 2027, pasi partia e tij humbi shumicën në parlament pas zgjedhjeve të parakohshme në qershor 2024.
Vendimi i njëanshëm i 48-vjeçarit për të shpërndarë parlamentin dhe për të thirrur zgjedhje të parakohshme, pasi partia e ekstremit të djathtë National Rally mposhti bllokun e tij centrist në zgjedhjet evropiane, është kritikuar shumë, madje edhe brenda partisë së tij Renaissance.
Në fjalimin e Vitit të Ri 2025, Macron pranoi se ky vendim kishte sjellë më shumë paqëndrueshmëri politike në Francë, në vend të “zgjidhjeve për popullin francez”. /Telegrafi/