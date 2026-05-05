Macron këndon këngën e Aznavour ndërsa kryeministri armen Pashinyan luan bateri në darkën zyrtare
Presidenti francez Emmanuel Macron u filmua duke kënduar këngën klasike të Charles Aznavour "La Bohème" gjatë një darke zyrtare në Jerevan, ndërsa vizitonte Armeninë.
Videoja tregoi Macron të ulur pranë një pianisti me mikrofon në dorë, ndërsa kryeministri armen Nikol Pashinyan shoqëronte performancën në bateri.
Të ftuarit e pranishëm në darkë ndoqën dhe duartrokitën ndërsa dy udhëheqësit morën pjesë në momentin muzikor, transmeton Telegrafi.
Performanca u zhvillua gjatë vizitës shtetërore të Macron në Armeni, dhe paraqiti një këngë të lidhur ngushtë me vendin përmes trashëgimisë armene të Aznavour. /Telegrafi/
