Luis Enrique po e transferon një tjetër talent të madh te PSG-ja
Paris Saint-Germain është aktualisht në pozitën më të favorshme për të siguruar shërbimet e talentit francez Maghnes Akliouche nga Monaco gjatë afatit kalimtar të verës, sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano.
Mesfushori ofensiv, i cili mund të luajë edhe si anësor i djathtë, pritet të jetë një nga emrat më të kërkuar në merkato, ndërsa bisedimet dhe interesimi për të po intensifikohen. Monaco tashmë është duke u përgatitur për oferta zyrtare në javët e ardhshme.
Akliouche iu bashkua Monacos në vitin 2022 dhe është shndërruar në një nga talentet më premtuese të Ligue 1.
Në sezonet e fundit, 24-vjeçari ka spikatur me kreativitetin, aftësinë në driblime dhe kontributin e tij në gola e asistime, gjë që i ka siguruar edhe ftesa nga kombëtarja e Francës, përfshirë periudhën e Kupës së Botës 2026.
Teknika e tij me këmbën e majtë, vizioni në lojë dhe aftësia për të luajtur në sisteme me presion të lartë e bëjnë atë një nga profilët më të kërkuar në futbollin evropian.
Sipas përditësimit të fundit ekskluziv nga Fabrizio Romano, PSG ka kaluar në avantazh ndaj dy klubeve angleze, emrat e të cilëve nuk janë bërë publikë.
Kampionët e Francës e shohin Akliouchen si një objektiv prioritar për të shtuar cilësi dhe alternativa në repartin ofensiv të Luis Enriques.
Nga ana tjetër, Monaco është e gatshme të shqyrtojë shitjen e lojtarit nëse mbërrin oferta e duhur, ndërsa vetë futbollisti ka lënë të kuptohet se largimi gjatë kësaj vere është një mundësi reale, pasi synon hapin e radhës në karrierën e tij.
Interesim për francezin kanë shfaqur edhe disa klube të mëdha angleze, si Liverpooli, Tottenhami dhe Manchester City, por për momentin PSG konsiderohet favorit falë projektit sportiv, njohjes së kampionatit francez dhe lëvizjeve konkrete të bëra deri më tani./Telegrafi/