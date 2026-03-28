Luajtën kundër Messit dhe Argjentinës dhe u grindën se kush do të merrte cilën fanellë
Anëtarët e ekipit të futbollit të Mauritanisë u filmuan në derën e dhomës së zhveshjes së Argjentinës, ndërsa po prisnin fanellat e kampionëve aktualë të botës për t'i marrë si “dhuratë”, dhe në një moment situata u tensionua.
Futbollistët e Argjentinës mposhtën Mauritaninë pa probleme të mëdha me rezultatin 2-1 në një ndeshje miqësore të luajtur në Buenos Aires.
Për lojtarët e këtij ekipi afrikan, kjo është sfida më e madhe e karrierës së tyre, por edhe suksesi më i madh që mund të kishin përballuar. Meqenëse të gjithë do ta kujtojnë atë ditë përgjithmonë, ata u siguruan që të merrnin në shtëpi një kujtim të vlefshëm nga kjo ndeshje.
Sigurisht, është një fanellë dhe lojtarët e Mauritanisë u filmuan duke qëndruar jashtë dhomës së zhveshjes duke pritur që Lionel Messi dhe skuadra të ndërroheshin.
Argjentinasit u dhanë atyre çanta plot me fanella dhe vetëm atëherë shpërtheu një rrëmujë. Lojtarët e kësaj kombëtareje afrikane filluan të luftonin për fanellat, për të parë se kush do të merrte cilin lojtar dhe nëse do të mbeteshin pa një kujtim të vlefshëm.
Gjithçka u qetësua shpejt në fund, dhe duket se nuk kishte fanella të mjaftueshme për secilin prej individëve.
Pasi mbaroi ndeshja, mauritanët vrapuan për të bërë foto me Messin, por ylli më i madh i Argjentinës u shoqërua shpejt nga fusha nga një eskortë policie.
Se sa entuziastë ishin lojtarët e Mauritanisë për mundësinë për të luajtur një ndeshje si kjo në ‘La Bombonera’, tregohet më së miri nga fakti që ata shkuan në tribunën e tifozëve argjentinas, festuan dhe kërcyen me ta. /Telegrafi/
¡TODOS QUERÍAN UNA FOTO CON EL CAPITÁN!
La delegación de Maurtania abordó a Messi tras el final del encuentro. El 10 de #Argentina tuvo que retirarse del campo escoltado. pic.twitter.com/1Y5Cn8daTR
— TyC Sports (@TyCSports) March 28, 2026