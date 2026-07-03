Lotina Haziri dhe Mozzik në pritje të fëmijës së parë, çifti zbulon se do të bëhen prindër të një djali
Moderatorja e njohur Lotina Haziri dhe reperi Mozzik kanë ndarë me publikun një nga lajmet më të bukura të jetës së tyre, duke bërë të ditur se janë në pritje të fëmijës së parë.
Çifti njoftoi se shumë shpejt do të bëhen prindër të një djali, përmes një fotografie të përbashkët të publikuar në rrjetet sociale, ku Lotina shfaqet me barkun e rrumbullakosur të shtatzënisë.
Lajmin emocionues e shoqëroi edhe Mozzik me një mesazh të ndjerë, duke cituar një varg nga Kurani: “O Zoti im, më dhuro prej Teje pasardhës të mirë. Vërtet, Ti je Dëgjues i lutjes. Qur’an, Surah Āl ’Imrān, Verse 38. Can’t wait to meet you, my son. 👼🏻❤️”
Postimi u prit me urime të shumta nga miq, kolegë dhe ndjekësit e çiftit, të cilët i uruan shëndet dhe mbarësi në këtë kapitull të ri të jetës së tyre.
Për Mozzikun, ky do të jetë fëmija i dytë, pasi reperi është baba edhe i vajzës Hana nga lidhja e tij e mëparshme me reperen Loredana. Ndërsa për Lotina Hazirin, kjo është shtatzënia e parë.
Lotina, përveçse njihet si prezantuese televizive, është edhe vajza e politikanit të njohur nga Gjilani, Lutfi Haziri. Ajo dhe Mozzik e kanë bërë publike lidhjen e tyre prej kohësh dhe tashmë po përgatiten të mirëpresin djalin e tyre të parë së bashku. /Telegrafi/