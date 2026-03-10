Loja me dorë e Riccit në derbi nuk ishte penallti, shefat e gjyqtarëve konfirmojnë vendimin e Doverit
Shefat e gjyqtarëve të futbollit në Italia kanë rënë dakord se prekja me dorë e Samuele Riccit në minutat e fundit të derbit të Milanos të së dielës nuk ishte e denjë për penallti pasi mesfushori italian nuk e rriti volumin e trupit të tij.
Gjyqtari Daniele Doveri dhe sistemi VAR morën vendimin e duhur duke mos i dhënë një penallti Interit në minutat e fundit të derbit të së dielës kundër Milanit, pasi mesfushori i kuqezinjve Ricci preku topin me dorën e tij brenda zonës.
Sipas asaj që raportohet nga Gazzetta dello Sport, krerët e gjyqtarëve kanë rënë dakord që prekja me dorë e Riccit nuk ishte një vepër e dënueshme.
Ricci e preku topin me dorën e tij, por impakti ndodhi ndërsa ai ishte në lëvizje, pa rritur vëllimin e trupit të tij, dhe, mbi të gjitha, akti i tërheqjes së krahut prapa uli ndëshkueshmërinë.
Fitorja përfundimtare 1-0 e Milanit ndaj rivalëve të tyre të qytetit i lejoi Rossonerëve të zvogëlonin diferencën nga kreu i tabelës, por djemtë e Max Allegrit mbeten ende shtatë pikë poshtë Nerazzurrëve me dhjetë ndeshje të Serie A të mbetura. /Telegrafi/