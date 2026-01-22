Liverpooli interesohet për transferimin e yllit të Wolves
Liverpooli po ndjek situatën e mesfushorit brazilian Andre Trindade (24), i cili luan për Wolverhampton Wanderers, raporton Empire of the Kop.
Vlera e mundshme e transferimit mund të arrijë rreth 30 milionë euro.
Wolverhampton po kalon një sezon të vështirë në Ligën Premier dhe konsiderohet favorit për rënie nga kategoria, gjë që mund të bëjë të vështirë mbajtjen e mesfushorit, i cili ka luajtur 13 ndeshje për kombëtaren e Brazilit dhe ka bërë 21 paraqitje këtë sezon në kampionatin anglez.
Trindade ka tërhequr gjithashtu interes nga klube italiane, përfshirë Juventusin, si dhe nga Turqia dhe Franca.
Ai u bashkua me Wolverhampton në gusht 2024, ndërsa kontrata e tij skadon në qershor 2029. Para se të transferohej te Wolves, mesfushori ishte i lidhur me një kalim të mundshëm te Liverpool. /Telegrafi/