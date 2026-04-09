Liverpooli është gati të përfundojë një marrëveshje të jashtëzakonshme shkëmbimi me Real Madridin
Liverpooli është lidhur me një marrëveshje befasuese shkëmbimi që përfshin një yll të Real Madridit, vetëm disa orë pas humbjes në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Paris Saint-Germainit.
Të mërkurën (8 prill), skuadra e drejtuar nga Arne Slot nuk arriti të përballojë kampionët në fuqi të Evropës në një atmosferë të zjarrtë në ‘Parc des Princes', duke mbetur dy gola pas përpara ndeshjes së kthimit që do të luhet javën e ardhshme në ‘Anfield’.
Ndërkohë, është raportuar se klubi anglez po punon për një marrëveshje shkëmbimi që mund të çojë Alexis Mac Allister drejt Real Madrid, me Eduardo Camavinga që mund të lëvizë në drejtim të kundërt në një transferim surprizë.
Liverpooli ka qenë prej kohësh admirues i mesfushorit francez. Që nga emërimi i Alvaro Arbeloa si trajner i “Los Blancos” në janar, Camavinga ka pasur rol të paqëndrueshëm në skuadër, duke konkurruar për një vend titullari me Jude Bellingham dhe Aurelien Tchouameni.
Sipas raportimit të TeamTalk, kampi i Camavingas po shqyrton opsionet e ardhshme, gjë që ka tërhequr vëmendjen e drejtuesve të Liverpoolit, ndërsa kontrata e tij skadon në vitin 2029. Arsenali dhe disa klube nga Arabia Saudite janë gjithashtu të interesuara për mesfushorin e Real Madridit.
Klubi spanjoll thuhet se ka interes edhe për Alexis Mac Allister, si dhe për mesfushorin e Manchester Cityt, Rodri, yllin e Paris Saint-Germain, Vitinha dhe lojtarin e Chelseat, Enzo Fernandez.
I njëjti burim shton se një marrëveshje direkte shkëmbimi mes Camavingas dhe Mac Allister nuk duhet përjashtuar në këtë fazë, megjithëse mbetet për t’u parë nëse klubet do të negociojnë edhe përfshirjen e një shume financiare në këtë marrëveshje./Telegrafi/