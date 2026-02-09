Liverpooli e nxjerr në shitje yllin e skuadrës
Federico Chiesa nuk i ka përmbushur pritshmëritë me fanellën e Liverpoolit dhe pritet të jetë një nga temat kryesore të diskutimit gjatë afatit kalimtar të verës.
Bordi i Liverpoolit është “i hapur për ta lënë të shkojë”, me dyshime rreth aftësisë së tij për t’u përshtatur me ritmin e Premier Ligës, ndërsa ekipet e Serie A tashmë po bëjnë lëvizje për Chiesan.
Juventusi po teston mundësitë për të rikthyer ish-yllin e tyre, ndërsa Roma dhe Napoli e mbajnë atë në listën e tyre të ngushtë për të përforcuar opsionet sulmuese. Ende nuk janë bërë oferta zyrtare, por bisedimet pritet të përshpejtohen sapo të hapet merkato.
CaughtOffside ka raportuar se çmimi i kërkuar nga Liverpooli është rreth 25-30 milionë euro, një shifër që e ndihmon klubin të shmangë një humbje dhe të lirojë hapësirë në buxhetin e pagave.
Kontrata e Chiesas është deri në vitin 2028, pa asnjë zgjatje të planifikuar aktualisht. Raportet sugjerojnë se ai mund të pranojë një pagë pak më të ulët nëse kthehet në Serie A.
Tifozët e Juventusit janë të entuziazmuar për idenë e ta shohin përsëri me fanellën bardh e zi, dhe mediat italiane e shohin një rikthim në shtëpi si skenarin më të mundshëm. /Telegrafi/