Liverpooli e kërkon yllin e Real Madridit, por merr një “JO” nga vetë lojtari
Liverpooli ka shprehur interesim për transferimin e Endrickut nga Real Madridi, por sulmuesi brazilian nuk ka ndërmend të largohet nga gjiganti spanjoll këtë verë, raporton ESPN Brazil.
“Të Kuqtë” e kanë bërë të ditur interesimin e tyre, por ende nuk kanë paraqitur ofertë zyrtare për 20-vjeçarin. Megjithatë, nëse Liverpooli vendos të avancojë me një marrëveshje, mund të përballet me një pengesë të madhe, vetë Endrickun.
Sipas ESPN Brazil, Endricku nuk po e shqyrton largimin nga Real Madridi dhe ka refuzuar së fundmi qasjet nga Aston Villa dhe Roma, të cilat kishin eksploruar mundësinë e huazimit të sulmuesit.
Edhe trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, ka refuzuar këto qasje, pasi vazhdon ta konsiderojë Endrickun pjesë të planeve të tij për sezonin e ri.
Braziliani raportohet se ka lënë përshtypje të mirë te Mourinho gjatë seancave stërvitore, me trajnerin portugez që është veçanërisht i kënaqur me qëndrimin dhe vendosmërinë e tij për të luftuar për një vend në formacion.
Mourinho beson gjithashtu se aftësia e Endrickut për të luajtur në disa pozita në repartin ofensiv mund të jetë shumë e vlefshme, sidomos duke pasur parasysh konkurrencën për vendet në sulmin e Real Madridit.
Kështu, pavarësisht interesimit të Liverpoolit, Endrick duket i vendosur të qëndrojë në Madrid dhe të luftojë për hapësirën e tij nën drejtimin e Mourinhos./Telegrafi/