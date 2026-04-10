Liverpooli dëshiron të vjedhë një transferim nga Barcelona
Liverpooli po përgatit një investim të madh gjatë verës me synimin për t’u rikthyer në garë për titullin në Ligën Premier dhe një nga objektivat kryesorë është Alessandro Bastoni, shtylla e mbrojtjes së Interit.
Pas një sezoni me paqëndrueshmëri në repartin defensiv, trajneri Arne Slot dhe drejtuesit e klubit e shohin të domosdoshme përforcimin e menjëhershëm të prapavijës.
Në këtë garë, klubi anglez synon ta rrëmbejë lojtarin që po synon Barcelona, duke përfituar nga çdo pasiguri financiare apo strategjike e katalanasve.
Mbrojtësi italian, 26 vjeç, konsiderohet si pasardhësi ideal i Virgil van Dijk në qendër të mbrojtjes së “Reds”, falë aftësisë për të ndërtuar lojën nga prapa dhe sigurisë taktike.
Kontrata e tij me Interin është e vlefshme deri në verën e vitit 2028, çka i jep klubit italian avantazh në negociata, por drejtuesit në “Anfield” besojnë se një ofertë e lartë financiare mund të bindë zikaltërit për ta lënë të lirë.
Vlera e Bastonit në treg llogaritet rreth 80 milionë euro dhe Liverpooli është i gatshëm të bëjë këtë sakrificë ekonomike për të garantuar stabilitet afatgjatë në mbrojtje.
Ndërkohë, Barcelona po e ndjek situatën me kujdes, por anglezët synojnë të veprojnë shpejt për të shmangur rritjen e çmimit nga konkurrenca e klubeve të tjera evropiane.
Performancat e Bastonit në Serie A dhe në arenën ndërkombëtare kanë dëshmuar se ai ka cilësitë për të udhëhequr një ekip të madh.
Transferimi i tij në “Anfield” do të përbënte një përforcim të rëndësishëm për një skuadër që synon të rikthehet në majat e futbollit anglez dhe evropian.
Për Liverpoolin, afrimi i tij do të shërbente edhe si një tranzicion i qetë në epokën pas Van Dijk, duke siguruar vazhdimësi në një nga repartet më të rëndësishme të skuadrës. /Telegrafi/