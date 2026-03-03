Lista e zezë e Barcelonës: Tre yjet që nuk i do Hansi Flick për sezonin e ardhshëm
Hansi Flick zhvilloi një takim vendimtar me Decon për të përcaktuar largimet e nevojshme për sezonin e ardhshëm. Trajneri gjerman po kërkon një skuadër shumë më të fortë dhe më të ekuilibruar, duke i dhënë përparësi cilësisë mbi sasinë.
Në këtë ristrukturim të Barcelonës, tre emra janë veçuar si pjesë që nuk përshtaten në skemën e re taktike. Marc Casado, Joao Cancelo dhe Roony Bardghji janë lojtarët që, për arsye të ndryshme, nuk janë pjesë e planeve të trajnerit.
Flick e kupton se procesi i rritjes së ekipit kërkon vendime të guximshme dhe ndonjëherë të dhimbshme për bazën e tifozëve të Barçës. Prioriteti absolut për stolin është rritja e konkurrencës në ndeshjet evropiane dhe sigurimi i një strukture mbrojtëse të panegociueshme. Prandaj, trajneri ka qenë i vendosur në njoftimin se këta tre lojtarë duhet të kërkojnë mundësi të reja së shpejti.
Barcelona ka prioritet largimin e Cancelos dhe Casados
Situata e mbrojtësit portugez është më e dukshmja midis raporteve që po shqyrtohen aktualisht nga drejtuesit sportiv. Barcelona nuk ka ndërmend të zgjasë kontratën e Cancelos pasi të përfundojë periudha e tij aktuale e huazimit.
Edhe pse kontributet e tij në gjysmëfushën e kundërshtarit kanë treguar cilësi, mangësitë e tij mbrojtëse bien ndesh drejtpërdrejt me disiplinën që kërkon Flick. Për trajnerin bavarez, një mbrojtës i krahut duhet, mbi të gjitha, të ofrojë garanci për qëndrueshmëri mbrojtëse dhe disiplinë taktike në duelet individuale. Klubi preferon t'i investojë këto burime në një profil mbrojtësi të krahut që i përshtatet më mirë sistemit të presionit të lartë.
Nga ana tjetër, koha e Casados me ekipin e parë duket se ka arritur në një pikë pa kthim. Trajneri gjerman vlerëson përpjekjet e të diplomuarit të akademisë, por beson se ai nuk ka bërë hapin e nevojshëm strukturor në cilësi.
Në një pozicion aq të rëndësishëm sa ai i mesfushës qendrore, skuadra ka nevojë për një lojtar me lidership më të madh dhe një prani fizike komanduese. Qëllimi i klubit është të lehtësojë largimin e tij përmes një transferimi që do të përmirësojë financat e tyre dhe do të lirojë një vend të vlefshëm në listë.
Kryqëzimi i Bardghjit dhe e ardhmja e sulmit
Rasti i talentit të ri suedez është rrënjësisht i ndryshëm nga ai i shokëve të tij të ekipit, pasi potenciali i tij teknik vazhdon ta mahnit Flickun. Problemi qëndron në mungesën e kohës së lojës që ai mund të marrë duke pasur parasysh përparimin përfundimtar të Lamine Yamal.
Trajneri është i vetëdijshëm se një lojtar me potencialin e Bardghjit nuk mund të përballojë të qëndrojë jashtë fushave. Pengimi i zhvillimit të tij profesional do të ishte një gabim strategjik që klubi katalunas nuk është i gatshëm ta bëjë në asnjë rrethanë. /Telegrafi/