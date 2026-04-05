Lisa Kudrow për rolin e Phoebe në "Friends": Të gjithë e quanin budallaqe sepse nuk i ndiqte rregullat
Aktorja Lisa Kudrow foli së fundmi për rolin e saj në serialin "Friends".
Konkretisht, ylli 62-vjeçar deklaroi se Phoebe Buffay nga seriali i njohur komik nuk ishte budallaqe ndërsa bisedonte me aktoren Lily Tomlin për një artikull në revistën Interview.
"Në atë kohë, ishte si, 'Ajo është një budallaqe. Pse bën që luan vetëm budallenj?' Dhe mendova, A është ajo një budallaqe? Për mua, nuk ishte", kujtoi Kudrow reagimin e publikut ndaj personazhit të saj.
Lisa Kudrow
Kur u pyet se kush e quajti Phoebe budallaqe, ajo u përgjigj të gjithëve."Të gjithë e thërrisnin kështu. Në vitin 1994, thoshim, 'E dua. Është një budallaqe e vërtetë'. Dhe ishte në rregull. Ajo ishte një budallaqe për ne sepse ishte dikush që nuk i ndiqte rregullat", tha Kudrow.
Kudrow pranoi se i duhej pak kohë për t'u lidhur me personazhin e saj, por kjo ndodhi përfundimisht gjatë periudhës afatgjatë të serialit.
"Në fillim, Phoebe ishte shumë, shumë ndryshe nga unë. Më duhej shumë përpjekje për të justifikuar gjërat që thoshte dhe bënte. Jo në një mënyrë irrituese, ishte argëtuese. Gjatë 10 viteve, pak nga ajo më 'hyri'. U relaksova pak më shumë dhe lexova disa libra mbi spiritualitetin dhe gjëra të tilla, vetëm për ta kuptuar atë", tha ajo.
Seriali komik i NBC-së që flet për gjashtë miq që jetojnë në New York u transmetua nga viti 1994 deri në vitin 2004.
Në të luajtën gjithashtu Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc dhe Matthew Perry. /Telegrafi/