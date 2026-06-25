Lionel Richie ndërpreu koncertin pasi nuk u ndje mirë në skenë
Këngëtari i njohur Lionel Richie i ka shqetësuar fansat pasi u detyrua të ndërpriste koncertin e parë të turneut të tij të ri, pasi nuk u ndje mirë gjatë performancës të mërkurën në mbrëmje.
Artisti 77-vjeçar po performonte në Grand Casino Arena në St. Paul të Minesotës, në kuadër të nisjes së turneut të përbashkët “Sing A Song All Night Long” me grupin Earth, Wind & Fire, kur njoftoi një ndërprerje të pazakontë pas interpretimit të këngës “Three Times A Lady” në piano.
Sipas mediave lokale, edhe anëtarët e grupit të tij u larguan nga skena pak minuta më vonë. Më shumë se 40 minuta pas ndërprerjes së koncertit, një anëtar i bendit u rikthye për të njoftuar se Richie nuk do të mund të vazhdonte performancën për shkak të gjendjes së tij shëndetësore.
“Fatkeqësisht, Lionel nuk po ndihet mirë”, tha saksofonisti Dino Soldo. “Ai nuk do të mund të vazhdojë koncertin. Informacione të tjera do të jepen më vonë”.
Përfaqësuesit e Lionel Richie ende nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare lidhur me largimin e tij të papritur nga skena.
Ndërkohë, në rrjetet sociale, fansat që ishin të pranishëm në koncert shprehën shqetësimin e tyre dhe zbuluan se këngëtari kishte dhënë shenja gjatë gjithë performancës se nuk po ndihej mirë.
Pamjet e shpërndara tregojnë Richie-n duke ndaluar disa herë për t’u ulur gjatë interpretimit të këngës “Dancing On The Ceiling”, e cila ishte një nga këngët e fundit të mbrëmjes. Sipas të pranishmëve, ai i kishte treguar publikut se po ndihej i trullosur gjatë performancës.
Richie arriti të ulej në pianon e tij për këngën e fundit të mbrëmjes, e cila rezultoi të ishte performanca e tij e fundit para ndërprerjes së koncertit.
Një fanse që ishte në koncert tregoi se këngëtari u kishte thënë të pranishmëve: “Kam mjaftueshëm vite në këtë profesion për ta ditur se kur ndihesh i trullosur, duhet të ulesh. Dhe nëse nuk ndihesh mirë, duhet të ulesh”.