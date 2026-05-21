Ligji turk e detyroi Aston Villan të bënte ndryshime të mëdha në fanellën e finales së Ligës së Evropës
Aston Villa fitoi Ligën e Evropës duke mposhtur Freiburgun me rezultat 3-0 në finalen e luajtur në Stamboll të mërkurën mbrëma, duke i dhënë fund një pritjeje 30-vjeçare për një trofe të madh.
Përgatitjet për ndeshjen u shënuan nga një ndryshim i papritur i fanellave, kështu që ekipi i trajnerit Unai Emery duhej të performonte me një version të pazakontë të fanellës së tyre të dytë.
Sipas The Sun, Aston Villa u detyrua të ndërronte fanellat që vishte në Ligën Premier sepse kishte emrin e sponsorit të saj kryesor, i cili është një agjenci bastesh.
Villa nuk e lejua të luante me këtë sponsor
Meqenëse finalja u luajt në Stamboll dhe legjislacioni turk ndalon çdo reklamim të lidhur me lojërat e fatit në ngjarjet sportive, kjo përfshin kazinotë dhe agjencitë e basteve.
Si rezultat, klubi anglez u detyrua ta luante ndeshjen me një logo tjetër në hapësirën e rezervuar për sponsorin. Villa vendosi të promovonte Fondacionin Aston Villa, organizatën bamirëse të vetë klubit.
Një edicion special i këtyre fanellave do të dalë në shitje, ku 10 funte nga secila shitje do të shkojnë për fondacionin. Një pjesë e të ardhurave do të shkojë gjithashtu për bamirësi të lidhura me Freiburgun dhe Besiktasin.
Fanella e Villas në finale
Ekziston gjithashtu një problem me fanellën e parë
Ekipi i West Midlands nuk mundi të luante as me fanellën e tyre tradicionale të shtëpisë, pasi UEFA gjykoi se këto fanella do të përputheshin shumë me fanellat tërësisht të kuqe të Freiburgut. /Telegrafi/