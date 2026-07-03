Lewis Hamilton flet për herë të parë për marrëdhënien e tij me Kim Kardashian: Ajo është përgjegjëse që më bën më të lumtur
Piloti i Formula 1, Lewis Hamilton, ka komentuar publikisht për herë të parë lidhjen e tij me biznesmenen amerikane Kim Kardashian.
Thashethemet për një romancë të mundshme midis Hamilton, 41 vjeç, dhe Kardashian, 45 vjeç, janë ushqyer gjatë vitit të kaluar pasi ajo u pa në garat e Formula 1, përfshirë Çmimin e Madh të Miamit dhe Monakos. Ndërsa të dy janë përpjekur ta mbajnë jetën e tyre private larg syrit të publikut, piloti britanik tani ka folur për këtë temë për herë të parë.
Hamilton foli për të gjitha këto gjatë një takimi me tifozët në Silverstone përpara Çmimit të Madh Britanik. Prezantuesi David Croft vuri në dukje se Hamilton dukej më i lumtur këtë sezon.
"Lewis, si në pistë ashtu edhe jashtë saj, ke qenë dukshëm më i mirë dhe më i lumtur këtë vit. Është mirë ta shohësh këtë", tha Croft, i ndjekur nga duartrokitjet e turmës.
Një nga tifozët e pranishëm bëri më pas një pyetje që shkaktoi të qeshura në sallë: "A është për shkak të makinës më të shpejtë apo të dashurës së re?".
Hamilton u përgjigj me një buzëqeshje: "Pyetje e mirë".
Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg
— deni (@fiagirly) February 9, 2026
Prezantuesja më pas bëri shaka, duke aluduar në situatën në Çmimin e Madh të Monakos, kur Kardashian aksidentalisht mori një peshqir që i përkiste pilotit Kimi Antonelli.
"E dini pse po ju pyesim këtë. Ne vetëm duam të dimë nëse Kimi ka nevojë për dy peshqirë," tha Croft.
Hamilton foli më pas për ekipin e tij Ferrari dhe sfidat që po kalojnë.
"Ferrari është skuadra më legjendare në historinë e Formula 1. Ata kanë kaluar një kohë të vështirë, por është një skuadër e jashtëzakonshme që më ka pritur shkëlqyeshëm. Sezoni i parë ishte i vështirë, por gjithë puna e madhe që po bëjmë po na kthen ngadalë aty ku duam të jemi", tha Hamilton.
Në fund, ai shtoi një fjali të shkurtër dhe kuptimplote me një buzëqeshje: "Dhe sigurisht, Kim është përgjegjëse".
Deklarata vjen disa javë pasi Kim Kardashian mori pjesë në Çmimin e Madh të Monakos për të mbështetur Hamiltonin. Pasi ai përfundoi i dyti, Hamilton i dërgoi asaj një puthje nga podiumi. /Telegrafi/