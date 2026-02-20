Legjenda franceze: Cesc Fabregas do të jetë trajneri i Arsenalit
Ish-mesfushori i Arsenalit, Emmanuel Petit beson se trajneri Cesc Fabregas po shndërrohet në një kandidat serioz për ta drejtuar një ditë gjigantin anglez, falë punës mbresëlënëse që po bën te Como 1907 në Serie A.
Petit vlerësoi transformimin që Fabregas i ka bërë skuadrës së sapongjitur në elitë, duke paralajmëruar se klubet e mëdha do ta kenë në radar sapo të hapen vende në stol.
“Klubet e tij të mëparshme do t’i shkarkojnë trajnerët dhe natyrisht Chelsea, Arsenal – në fakt çdo klub i madh – do ta shohë si opsion sepse ai po bën një punë të jashtëzakonshme te Como”.
Fabregas, ish-kapiten i Arsenalit gjatë karrierës si lojtar, e ka çuar Comon në vendin e gjashtë këtë sezon në Serie A, pasi më parë e ngjiti nga Serie B dhe siguroi një vend të 10-të sezonin e kaluar.
Filozofia e tij bazohet në posedim, pasime progresive dhe presing me intensitet të lartë — elemente që kanë marrë vlerësime të mëdha duke pasur parasysh buxhetin modest të klubit.
Trajneri 38-vjeçar ka ndërtuar shpejt reputacion të fortë që kur mori drejtimin e përhershëm në vitin 2024, madje ka refuzuar oferta nga klube më të mëdha për të qëndruar besnik ndaj projektit në Como.
Petit mendon se kjo durim dhe sukses e vendosin Fabregasin në pozitë ideale për mundësi elitare në të ardhmen, përfshirë edhe pasimin e mundshëm të stolit nga Mikel Arteta te Arsenali.
Aktualisht, Fabregas ka një mesatare rreth 1.53 pikë për ndeshje në krye të Comos, me skuadrën që po sfidon për zonën evropiane mes pritshmërive të larta./Telegrafi