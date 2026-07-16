Lana Del Rey për jetën martesore: Ka role të caktuara, por ato nuk janë ato që i imagjinon
Ylli i muzikës amerikane Lana Del Rey së shpejti do të festojë dy vjet martesë me bashkëshortin e saj Jeremy Dufrene.
Me këtë rast, ajo ndau detaje rreth jetës së tyre së bashku. Në një intervistë për revistën Harper's Bazaar, ajo tha se martesa është ndryshe nga ajo që priste. Ajo shpjegoi se si e përjeton tani martesën dhe marrëdhënien e saj me bashkëshortin e saj.
"Mendoj se kam rënë në dashuri disa herë, por kjo është ndryshe. Sjell njëfarë sigurie dhe paqeje", tha ajo.
Ajo shtoi se martesa i solli një fazë të re në jetë.
"Është sikur është hapur një pjesë e re e botës. Nuk është një ndjenjë e re, është një pjesë e re e jetës. Është më tradicionale nga sa mendoja, në kuptimin që ende ka role të caktuara, por ato nuk janë ato që i imagjinon", tha ajo.
Del Rey reflektoi mbi jetën familjare, duke deklaruar se ata kanë një familje të madhe dhe shpesh janë të rrethuar nga fëmijë.
"Fëmijët në jetën tonë nuk janë tanët, por ata janë një pjesë e madhe e botës sonë. Ne kalojmë shumë kohë me ta", tha ajo.
Lana Del Rey dhe Jeremy Dufrene u martuan në shtator të vitit 2024 në Luiziana, pasi më parë e mbajtën lidhjen e tyre larg syrit të publikut. Ata u panë për herë të parë së bashku në publik në vitin 2023.
Përpara lidhjes së saj me Dufrene, Del Rey ishte e fejuar me muzikantin Evan Winiker, me të cilin u nda në vitin 2023. /Telegrafi/