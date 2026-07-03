Lamine Yamal jep një mesazh teksa flet për përballjen me Ronaldon dhe Portugalinë
Lamine Yamal ka këmbëngulur se Spanja nuk duhet t’i frikësohet askujt, ndërsa përgatitet për një takim të jashtëzakonshëm me Portugalinë në fazën e 1/8-tës së Kupës së Botës 2026.
18-vjeçari u emërua ‘Lojtari i Ndeshjes’ pas fitores 3-0 të Spanjës ndaj Austrisë dhe pranoi se ka ende vend për përmirësim pavarësisht fushatës mbresëlënëse të kombëtares La Roja në turneun botëror.
"Duhet të vazhdojmë të përmirësohemi, si në lojën tonë ashtu edhe në intensitetin tonë, por e dimë cilësinë që kemi dhe nuk kemi frikë nga asnjë skuadër - ne jemi Spanja. Duhet ta vërtetojmë në fushë, por ne besojmë në vetvete”, ka thënë fillimisht Yamal.
Lamine Yamal takes the honours as your Superior Player of the Match.
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/c2OtG1P7AD
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
Anësori i Barcelonës gjithashtu parashikoi një betejë të mundshme me Cristiano Ronaldon pasi Portugalia siguroi vendin e saj në raundet eliminatore.
"Do të ishte një nder të luaja kundër Cristianos, sigurisht, por unë jam i përqendruar në fitoren e ndeshjes dhe nuk më intereson se cili prej nesh avancon", shtoi Yamal.
Lamine gjithashtu falënderoi tifozët për mbështetjen e tyre gjatë gjithë turneut, duke thënë se atmosfera në çdo stadium i ka dhënë atij motivim shtesë për të performuar.
Spanja tani do të përballet me Portugalinë në një nga ndeshjet më të spikatura të fazës së 1/8-tës, me Yamalin që shpreson ta udhëheqë skuadrën e tij një hap më afër lavdisë së Kupës së Botës. /Telegrafi/