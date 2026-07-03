“Jemi gati për këdo”, Oyarzabal flet pas fitores së Spanjës
Mikel Oyarzabal ishte protagonist i madh në fitoren bindëse 3-0 të Spanjës ndaj Austrisë në Kupën e Botës, ku sulmuesi spanjoll realizoi dy gola dhe udhëhoqi ekipin drejt raundit të radhës.
Pas ndeshjes, ai nuk e fshehu kënaqësinë për performancën personale dhe kualifikimin e skuadrës.
“I lumtur që ndihmova ekipin dhe kaluam në raundin tjetër. Vazhdojmë përpara”, u shpreh Oyarzabal.
Duke folur për kundërshtarin, ai e pranoi se Spanja pati një sfidë të vështirë ndaj një skuadre fizike si Austria, por theksoi se ekipi i tij e menaxhoi ndeshjen në mënyrën e duhur.
“E dinim që do të ishte e vështirë. Ata janë shumë fizikë, por ne patëm një ndeshje shumë të mirë”, tha ai.
Sulmuesi spanjoll kujtoi gjithashtu paraqitjet e mëparshme të Spanjës në turne, duke nënvizuar konsistencën e ekipit.
“Ne kemi luajtur disa ndeshje të mira. Jemi të lumtur që po avancojmë”, shtoi ai.
Duke parë përpara çerekfinales, Oyarzabal u tregua i qetë për kundërshtarin e radhës, qoftë Portugalia apo Kroacia, duke theksuar se Spanja është gati për çdo sfidë.
“Nuk ka rëndësi kush vjen. Kam shokë skuadre në çdo ekip”, përfundoi ai. /Telegrafi/