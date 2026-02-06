Labi: Nuk mendoj që Big Brother më ka shkatërruar jetën jashtë
Labinot Rexha po vazhdon qëndrimin e tij në Big Brother VIP Kosova 4.
Ai po bën gati tre muaj brenda dhe gjatë kësaj kohe ishte shumë e komentuar në këtë format.
Kjo për shkak të veprimeve, lojës që ka zhvilluar e po ashtu shpesh edhe ka marrë kritika.
Në 'Darkën e të Nominuarve' atij iu bë një pyetje nga Ludo Lee, për atë se çfarë mendon jashtë reality shout.
"A mendon se Big-u të ka ndihmuar apo shkatërruar jetën jashtë", ka qenë pyetja.
"Më ka ndihmuar shumë. E falënderoj shumë dhe Big-un", theksoi Labi.
Ludo shton se nuk ia ka bërë pyetjen pasi pa lojën e tij jashtë shtëpisë, meqë ka hyrë në Big Brother më vonë se të tjerët. /Telegrafi/
