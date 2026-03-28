Kylie Jenner shkëlqen në fotosesionin e ri, ndërsa nxjerr në shitje vilën milionëshe
Kylie Jenner ka tërhequr vëmendjen me disa fotografi të reja promovuese për Kylie Cosmetics, ku shfaqet me një fustan të bardhë shumë të hapur, duke vënë në pah linjat e saj.
28-vjeçarja u shfaq elegante dhe sensuale në imazhet e publikuara, ndërsa promovonte produktin e ri të buzëve të markës së saj, shkruan DailyMail.
Paralelisht, ajo ka nxjerrë në shitje vilën e saj në Hidden Hills për mbi 20 milionë dollar (rreth 17.3 milionë euro).
Prona luksoze përfshin tetë dhoma gjumi, ambiente argëtimi, palestër, si dhe hapësira të jashtme me pishinë dhe kuzhinë verore.
Kylie, e cila e bleu këtë shtëpi vite më parë, vazhdon të investojë në pasuri të paluajtshme, teksa po përfundon edhe një rezidencë tjetër gjigante me standarde luksi. /Telegrafi/