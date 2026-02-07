Kushtrim Kelani - i eliminuari i radhës nga Big Brother VIP Kosova 4
Te premten, banori dhe këngëtari i njohur Kushtrim Kelani është eliminuar nga Big Brother VIP Kosova 4, pas një televotimi ku përballë tij ishin edhe Ludo Lee dhe këngëtari tjetër, Labinot Rexha.
Gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme të Kosovës, Kushtrimi u tregua si një djalë i qetë dhe me edukatë, duke lënë një përshtypje të mirë tek banorët dhe publiku.
Megjithatë, mungesa e tij e pjesëmarrjes aktive në debate dhe lojëra duket se ka ndikuar në vendimin e publikut, duke e penalizuar dhe çuar drejt largimit vetëm pak javë para finales së madhe.
Eliminimi i tij shënon një tjetër moment surprizë në edicionin e katërt të BBVK, ndërsa garuesit e mbetur do të vazhdojnë betejën për çmimin e madh. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals