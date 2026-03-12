Gjykata Kushtetuese ka vendosur të bashkojë në një procedurë të vetme kërkesën e kryeministrit të vendit, Albin Kurti dhe atë të 30 deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje lidhur me dekretin e presidentes, Vjosa Osmani.

Kështu tha për Telegrafin nga zyra për media në Gjykatën Kushtetuese, Veton Dula.

Sot afati i fundit për komente mbi dekretin për shpërndarjen e Kuvendit

Sipas tij, të dyja kërkesat do të shqyrtohen së bashku pasi siç tha "kanë të njëjtin objekt shqyrtimi'.

“Gjykata ka vendosur që të bashkojë kërkesën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës përkitazi me Dekretin e Presidentes me kërkesën e parashtruar nga znj. Arbërie Nagavci dhe 30 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, për shkak të objektit të njëjtë të çështjes", ka thënë Dula. /Telegrafi/

Kosovë Lajme