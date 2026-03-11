Sot afati i fundit për komente mbi dekretin për shpërndarjen e Kuvendit
Në Gjykatën Kushtetuese është duke e proceduar kërkesa e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) ndaj dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit.
Kështu tha në një përgjigje për Telegrafin, Veton Dula nga zyra për media e Gjykatës Kushtetuese.
Sipas tij afati për dorëzimin e komenteve në këtë rast është data 11 mars.
“Kjo kërkesë është duke u proceduar. Afati për dorëzimin e komenteve në këtë rast është data 11 mars 2026”, ka thënë Dula për Telegrafin.
Ndryshe, ditë më parë Lëvizja Vetëvendosje ka dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese, kërkesën e nënshkruar nga 30 deputetë të Kuvendit të Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit të presidentes Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit. /Telegrafi/
