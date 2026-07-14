Kush sulmon më mirë, kush mbrohet më fort? Analiza e katër gjysmëfinalisteve të Botërorit 2026
Me Argjentinën, Anglinë, Francën dhe Spanjën vetëm dy ndeshje larg trofeut të Kupës së Botës, statistikat tregojnë se si janë paraqitur katër skuadrat deri tani dhe japin një ide se kush mund të jetë favorit për ta ngritur trofeun këtë fundjavë.
Edhe pse të katër kombëtaret kanë zhvilluar nga gjashtë ndeshje, Argjentina ka luajtur rreth një orë më shumë futboll se Franca dhe Spanja për shkak të sfidave që kanë shkuar në vazhdime, ndërsa Anglia ka luajtur rreth 30 minuta më shumë.
Për këtë arsye, statistikat janë përshtatur sipas minutave të luajtura për të dhënë një pasqyrë më reale të performancës së tyre.
Franca më e rrezikshme në sulm, Argjentina më efikasja
Kampionia në fuqi, Argjentina, ka shënuar më shumë gola deri tani (17), por Franca ka qenë skuadra më bindëse në fazën sulmuese.
“Gjelat” kanë mesataren më të lartë të golave, numrin më të madh të goditjeve dhe vlerën më të lartë të golave të pritshëm (xG) për 90 minuta.
Nga ana tjetër, Argjentina ka treguar efikasitetin më të madh para portës.
Kampionët e botës kanë shndërruar në gol 18% të rasteve të krijuara, duke qenë skuadra më klinike e turneut.
Në anën tjetër qëndron Spanja. Kampionët e Evropës kanë realizuar vetëm 11 gola, pavarësisht se kanë bërë po aq goditje sa Franca (110). Kjo do të thotë se “La Roja” ka shënuar pothuajse një gol më pak për ndeshje sesa skuadra franceze.
Anglia, edhe pse nuk ka qenë aq krijuese sa tri rivalet e tjera, ka arritur të shënojë më shumë se dy gola për ndeshje falë efikasitetit të lojtarëve si Jude Bellingham dhe Harry Kane.
Spanja, mbrojtja më e fortë e Botërorit
Në aspektin defensiv, Spanja ka qenë skuadra më solide. Ekipi i Luis de la Fuente pranoi golin e parë të turneut vetëm në çerekfinale ndaj Belgjikës.
Franca gjithashtu ka treguar një stabilitet të madh në mbrojtje, duke pësuar vetëm dy gola në gjashtë ndeshje.
Përballja mes Francës dhe Spanjës pritet të jetë një duel mes një sulmi të fuqishëm dhe një mbrojtjeje pothuajse të pathyeshme: a do të triumfojë forca sulmuese e francezëve apo organizimi perfekt i spanjollëve?
Anglia dhe Argjentina, më të ekspozuara në mbrojtje
Gjysmëfinalja tjetër mes Anglisë dhe Argjentinës pritet të jetë më e hapur, pasi të dyja skuadrat nuk kanë qenë aq të qëndrueshme në prapavijë.
Të dyja kanë pësuar nga gjashtë gola deri tani, ndërsa Anglia ka lejuar më shumë raste për kundërshtarët. Argjentina, ndërkohë, ka pasur më shumë vështirësi për t’i ndalur ato.
Edhe pse Argjentina ka përshkuar distancën më të madhe në fushë (706.5 kilometra), kjo lidhet me faktin se ka luajtur më shumë minuta. Kur statistikat përshtaten sipas kohës së luajtur, kampionët në fuqi kanë vrapuar më pak dhe kanë bërë më pak sprintime se tri skuadrat e tjera.
Argjentina ka qenë gjithashtu më pak agresive në presing, duke fituar më rrallë topin në zonat e larta të fushës krahasuar me Anglinë, Francën dhe Spanjën.
Spanja dominon me presing dhe posedim
Spanja është skuadra më punëtore mes katër gjysmëfinalisteve. “La Roja” ka vrapuar më shumë, ka bërë më shumë sprintime dhe ka ushtruar presingun më intensiv në këtë Botëror.
Skuadra spanjolle ka pasur edhe posedimin më të lartë të topit me 66%, më shumë se çdo ekip tjetër në turne. Gjithashtu, Spanja dhe Argjentina ndajnë saktësinë më të mirë të pasimeve në Botëror, me 90.4%.
Të gjitha katër skuadrat kanë treguar cilësi të lartë në qarkullimin e topit, por Anglia do të duhet të jetë veçanërisht e kujdesshme ndaj pasimeve në thellësi të Argjentinës, sidomos atyre të Lionel Messit.
Kapiteni argjentinas ka dhënë më shumë pasime që kanë thyer linjën mbrojtëse sesa çdo lojtar tjetër në Botëror, me 15 të tilla.
Anglia rrezikon në ajër, Messi kërcënon me driblime
Anglia ka një armë të fortë kundër Argjentinës: lojën në ajër.
Skuadra e drejtuar nga Thomas Tuchel ka qenë më efikasja nga katër gjysmëfinalistet në krosimet gjatë aksioneve të hapura, duke gjetur një bashkëlojtar në një nga katër krosimet.
Kjo shpjegon edhe pse Anglia ka shënuar katër gola me kokë, më shumë se çdo skuadër tjetër në turne, si dhe ka regjistruar 24 goditje me kokë.
Dobësia e Argjentinës në duelet ajrore mund t’i japë shpresë Anglisë, pasi kampionët e botës kanë përqindjen më të ulët të fitimit të dueleve në ajër mes katër ekipeve të mbetura.
Ndërkohë, Lionel Messi vazhdon të jetë një kërcënim i madh në aspektin individual.
Vetëm dy lojtarë kanë kaluar më shumë kundërshtarë me driblime sesa ylli argjentinas në këtë Botëror, ndërsa pjesa tjetër e ekipit të tij nuk ka tentuar shpesh të bëjë të njëjtën gjë.
Në krahun tjetër, Spanja duhet të përgatitet për një presion të vazhdueshëm nga sulmuesit e Francës, të cilët gjatë gjithë turneut kanë treguar aftësi për të avancuar me topin dhe për të krijuar rrezik në çdo moment.
Katër ekipe, katër stile të ndryshme, por vetëm njëra do të dalë kampione e botës. /Telegrafi/