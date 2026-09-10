“Kush je ti, o idiot?”, De Paul dhe Lewandowski u përfshinë në një përleshje të madhe
Ish-lojtar i Atletico Madridit, Rodrigo De Paul, dhe ish-lojtari i Barcelonës, Robert Lewandowski, u përfshinë në një përleshje gjatë ndeshjes mes Chicago Fire dhe Inter Miami.
Chicago Fire dhe Inter Miami u ndeshen sot (e enjte) në mëngjes mes vete në kuadër të Major League Soccer dhe ndeshja përfundoi me barazim 1-1 .
Megjithatë, jo gjithçka shkoi mirë pasi në një moment të ndeshjet pati edhe tensione jo të vogla.
Rodrigo De Paul, ish-lojtar i Atletico Madridit, dhe Robert Lewandowski, ish-lojtar i FC Barcelonës, u përfshinë në një përleshje gjatë ndeshjes.
Shkëndija fluturuan midis lojtarit polakë dhe atij argjentinas në pjesën e fundit të ndeshjes në Soldier Field në Çikago, teksa pati edhe shtyrje të forta.
Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥
(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/luepiNEFLd
— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026
Në shkëmbimin e tyre verbal, duket se De Paul e ka ngacmuar Lewandowskit për trofetë e fituar.
“Kush je ti, o idiot? Unë fitova dy Copa America dhe një Kupë Bote. Po ti?”, i ka thënë De Paul, yllit polak. /Telegrafi/