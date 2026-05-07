Kurti-BE-së: Kosovës t’i jepet statusi i kandidatit, premtimi juaj është zgjerimi
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, kërkoi nga Bashkimi Evropian që Kosovës t’i jepet statusi i vendit kandidat dhe të hapen negociatat për anëtarësim
Në një aktivitet të organizuar nga Zyra e BE-së , në Ditën e Evropës, Kurti tha se Kosova nuk duhet të mbetet prapa në procesin integrues evropian.
“Për Kosovën, Bashkimi Evropian nuk është një realitet i largët apo një grup standardesh që duhen përmbushur. Ai është shtëpia natyrore e shoqërisë sonë, korniza e reformave tona dhe e ardhmja e qytetarëve tanë që tashmë është zgjedhur. Më shumë se 80% e qytetarëve tanë mbështesin anëtarësimin në Bashkimin Evropian, një nga nivelet më të larta të mbështetjes kudo në Evropë. Ne kemi bërë përparim të konsiderueshëm në vendin tonë. Kemi një nga normat më të forta të rritjes ekonomike në Evropën Juglindore dhe më të fortën në Ballkanin Perëndimor. Jemi në krye kur bëhet fjalë për avancimin demokratik, qoftë sipas matjeve të Ëorld Justice Project, Freedom House, Transparency International apo Ëorld Press Freedom Index. Ne jemi gjithashtu vendi më i sigurt në rajonin tonë me nivelin më të ulët të krimit. I gjithë ky përparim mori njohje në rrugën tonë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Pas një dekade pritjeje, ne tashmë gëzojmë liberalizimin e vizave dhe morëm vendimin historik për të aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian më 15 dhjetor 2022”, tha ai.
Kurti tha se Kosova është pjesë e Planit të Rritjes së BE-së dhe se po bëjnë çdo përpjekje për të zbatuar secilin hap.
“Premtimi juaj është zgjerimi. Premtimi ynë janë reformat, dhe ne mundemi dhe duhet t’i realizojmë të dyja, kjo është një përgjegjësi e përbashkët”, tha Kurti. /Telegrafi/