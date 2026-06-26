Kupa e Botës 2026 thyen rekordin e të gjitha kohërave të pjesëmarrjes pas ndeshjes Ekuador - Gjermani
Kupa e Botës 2026 ka vendosur zyrtarisht një rekord të ri të pjesëmarrjes së tifozëve, pas përfundimit të ndeshjes së fazës së grupeve mes Gjermanisë dhe Ekuadorit në stadiumin MetLife Stadium.
Një numër prej 80,663 spektatorësh ndoqi fitoren 2-1 të Ekuadorit, duke e çuar totalin e përgjithshëm të pjesëmarrjes në turne në 3,605,357 tifozë pas 56 ndeshjeve të para të zhvilluara në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Ky rekord tejkalon shifrën e mëparshme të vendosur në Kupën e Botës 1994 në Shtetet e Bashkuara, kur gjithsej 3,587,538 tifozë kishin ndjekur ndeshjet e turneut.
Me fazën eliminatore ende për t’u zhvilluar, pritet që edicioni i vitit 2026 ta rrisë edhe më tej këtë rekord historik, ndërsa stadiumet në Amerikën e Veriut vazhdojnë të mbushen me tifozë nga e gjithë bota. /Telegrafi/