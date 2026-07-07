Kupa e Botës 2026 “hëngri” 13-të koka trajnerësh, Roberto Martinez i fundit
Kupa e Botës 2026 është ende në vazhdim, por 13 trajnerë janë tashmë të papunë. Arsyet ndryshojnë: disa u shkarkuan pas një ndeshjeje të vetme, disa u larguan pas eliminimit dhe disa të tjerë u “thyen” jo nga rezultatet, por nga atmosfera përreth ekipit.
Më poshtë keni të gjitha largimet e trajnerëve deri tani në Kampionatin Botëror 2026, i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.
Roberto Martinez (Portugali)
Pas humbjes 1-0 ndaj Spanjës në fazën e 1/8-tës, Roberto Martinez konfirmoi largimin nga Portugalia, duke deklaruar se kishte ardhur për të fituar Kupën e Botës dhe se pa këtë sukses nuk kishte arsye të vazhdonte. Ai e mbylli aventurën trevjeçare e gjysmë me triumfin në Ligën e Kombeve 2025 dhe dy çerekfinale, por pa arritur asnjë finale në pesë turne madhorë si trajner.
Sabri Lamouchi, Herve Renard (Tunizi)
Tunizia përjetoi një kaos të vërtetë në Botëror. Sabri Lamouchi u shkarkua pas humbjes 5-1 ndaj Suedisë, ndërsa zëvendësuesi i tij Herve Renard nuk arritita ndryshojë situatën, pasi skuadra humbi edhe ndaj Japonisë e Holandës. Pas eliminimit, edhe Renard vendosi të largohej.
Javier Aguirre (Meksikë)
Javier Aguirre i dha fund mandatit të tij pas humbjes 3-2 ndaj Anglisë në fazën e 1/8-tës. Largimi ishte planifikuar më herët, pasi Rafael Marquez ishte përgatitur si pasardhës. Aguirre u largua me krenari, pasi e udhëhoqi Meksikën në paraqitjen e saj më të mirë në Kupën e Botës pas shumë vitesh.
Steve Clarke (Skoci)
Steve Clarke dha dorëheqjen menjëherë pas eliminimit në fazën e grupeve, pavarësisht se kishte rinovuar kontratën vetëm pak javë më parë. Ai largohet si trajneri më i suksesshëm në historinë moderne të Skocisë, duke e rikthyer kombëtaren në Kampionatin Evropian dhe Kupën e Botës pas dekadash mungese.
Hong Myung-bo (Koreja e Jugut)
Eliminimi në fazën e grupeve solli fundin e aventurës së Hong Myung-bo. Përveç rezultateve të dobëta, ai u përball me kritika të ashpra publike dhe kërcënime, ndërsa emërimi i tij kishte qenë i kontestuar që nga dita e parë.
Ronald Koeman (Holandë)
Pas eliminimit nga Maroku në penallti, Ronald Koeman fillimisht mbrojti zgjedhjet e tij taktike, por një ditë më vonë dha dorëheqjen. Trajneri holandez pranoi zhgënjimin për dështimin në Botëror dhe theksoi se ishte koha për t'i dhënë fund mandatit të tij.
Carlos Queiroz (Gana)
Carlos Queiroz mori drejtimin e Ganës vetëm pak muaj para Botërorit dhe arriti ta dërgonte ekipin në fazën eliminatore për herë të parë që nga viti 2010. Megjithatë, pas humbjes ndaj Kolumbisë në 1/16-tën e finales, portugezi njoftoi largimin, duke kërkuar më shumë investim në zhvillimin e futbollit në vend.
Sebastian Beccacece (Ekuador)
Sebastian Beccacece u largua pas eliminimit nga Meksika në fazën e 1/16-tës, me përfundimin e kontratës së tij. Argjentinasi e la ekipin pasi e kishte kualifikuar në Botëror dhe e kishte çuar në fazën eliminatore për herë të parë pas 20 vitesh.
Miroslav Koubek (Çeki)
Miroslav Koubek u nda me Çekinë pas përfundimit në vendin e fundit të grupit. Trajneri deklaroi se klima e krijuar nga mediat ndikoi në vendimin e tij, pavarësisht se kishte rikthyer kombëtaren në Kupën e Botës pas dy dekadash.
Marcelo Bielsa (Uruguai)
Marcelo Bielsa ishte njoftuar se do të largohej pas Botërorit, por eliminimi i hershëm dhe përplasjet me lojtarët e bënë fundin e mandatit edhe më të hidhur. Argjentinasi pranoi se nuk arriti t'i sillte rezultatet që priteshin.
Jamal Sellami (Jordani)
Jamal Sellami e udhëhoqi Jordaninë në Kupën e saj të parë të Botës dhe fitoi edhe shtetësinë jordaneze, por pas tre humbjeve në fazën e grupeve vendosi të largohej, duke mbyllur një periudhë historike për futbollin e vendit.
Julian Nagelsmann (Gjermani)
Julian Nagelsmann njoftoi dorëheqjen pas eliminimit të Gjermanisë nga Paraguai në penallti, edhe pse mediat gjermane raportuan se në praktikë bëhej fjalë për një shkarkim të maskuar. Pas gati tre vitesh në krye të kombëtares, ai largohet ndërsa drejtimin pritet ta marrë Jurgen Klopp.
Trajnerët që mund të largohen së shpejti
Lista e largimeve mund të zgjerohet shumë shpejt. Hugo Broos ka paralajmëruar dorëheqjen pas eliminimit të Afrikës së Jugut, Zlatko Daliç duket pranë fundit të epokës së tij me Kroacinë, ndërsa Vladimir Petkoviç është nën presion të madh në Algjeri dhe largimi i tij konsiderohet vetëm çështje kohe. /Telegrafi/