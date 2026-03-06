Kthimi sensacional i Kloppit? Gjermani nuk do të shkojë te Real Madridi, por është në bisedime me një klub krejtësisht befasues
Jurgen Klopp thuhet se mund të bëjë një lëvizje surprizë për të marrë drejtimin e Atletico Madridit. Trajneri legjendar gjerman, i cili u largua nga Liverpooli në vitin 2024, është aktualisht kreu global i futbollit te Red Bull, por mediat spanjolle pretendojnë se ai është një kandidat për të pasuar Diego Simeonen.
Emisioni televiziv spanjoll El Chiringuito pretendon se Klopp është në bisedime të avancuara për të zëvendësuar argjentinasin e famshëm, i cili do të hyjë në verë në vitin e fundit të kontratës së tij me klubin nga Ëanda Metropolitano.
Sipas tyre, Klopp është në bisedime me Mark Roëan, drejtorin ekzekutiv të kompanisë Apollo, e cila është aksionari kryesor i Atleticos.
Lajmi për një transferim të mundshëm në Madrid vjen menjëherë pasi dolën spekulime rreth pakënaqësisë me punën e Klopp te Red Bull, me trajnerin në largim të Crystal Palace, Oliver Glasner, që u përmend si një pasardhës i mundshëm.
Edhe pse Red Bull i ka mohuar këto pretendime, duke konfirmuar kënaqësinë e tyre me kontributin e Klopp, ata tani po përballen me thashetheme të reja.
😯 ¿KLOPP, al ATLÉTICO DE MADRID?
‼️ "El CEO de Apollo está negociando con él".
¡Atento a la pipíldora de @PipiEstrada1! pic.twitter.com/Lg3oJKUCMI
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 4, 2026
E ardhmja e Klopp mbetet e hapur
Kur njoftoi largimin e tij nga Anfield në vitin 2024, Klopp këmbënguli se nuk do të drejtonte kurrë një tjetër ekip anglez, por nuk foli për mundësinë e marrjes së drejtimit të një klubi tjetër evropian.
Pas largimit të legjendës së Liverpoolit, Xabi Alonso, te Real Madridi, gjermani u lidh me një transferim në Santiago Bernabeu.
Ai është identifikuar gjithashtu si një kandidat i mundshëm për t'u bërë trajner i ekipit kombëtar gjerman nëse Julian Nagelsmann largohet pas Kupës së Botës.
Karriera e Kloppit
Si trajner, Klopp e solli Mainzin nga divizioni i dytë në Bundesligë, dhe me Borussia Dortmundin ai ishte dy herë kampion i Gjermanisë dhe e çoi atë në finalen e Ligës së Kampionëve.
Nga viti 2015 deri në fund të sezonit 2023/24, ai ishte trajner i Liverpoolit. Gjatë kohës së tij, ai i solli klubit tetë trofe, përfshirë titullin e parë në Ligën Premier në vitin 2020, që nga viti 1990, dhe në vitin 2019 trofeun e Ligës së Kampionëve.
Trajneri gjerman fitoi çdo garë në të cilën udhëhoqi Liverpoolin, përveç Ligës së Evropës, në të cilën humbi finalen ndaj Sevillas. /Telegrafi/