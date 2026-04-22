Kriza e Real Madridit thellohet: Gjashtë faktorë kryesorë që fshihen pas rënies së zgjatur sportive dhe shqetësimeve strukturore
Vështirësitë e vazhdueshme te Real Madridi kanë vazhduar të ngrenë pyetje në lidhje me drejtimin sportiv afatgjatë të klubit, me shqetësime në rritje se situata mund të vazhdojë nëse struktura aktuale mbetet e pandryshuar.
Pavarësisht se zotëron një skuadër të mbushur me lojtarë të profilit të lartë dhe me përvojë, skuadra ka duruar dy sezone me performancë të dobët, me probleme të përsëritura që mbeten të pazgjidhura.
Një nga shqetësimet kryesore të theksuara është mungesa e lidershipit krijues në mesfushë pas largimeve të Toni Kroos dhe Luka Modric. Ndërsa lojtarë të tillë si Arda Guler dhe Jude Bellingham ofrojnë cilësi sulmuese, mungesa e lojtarëve të vërtetë të vendosur thellë e ka lënë ekipin pa një strukturë të qartë në posedim të topit.
Një tjetër problem i madh është çekuilibri sulmues i krijuar nga dyshja e Vinicius Junior dhe Kylian Mbappe, tendencat individualiste të të cilëve ndonjëherë kanë prishur rrjedhshmërinë kolektive si në sulm ashtu edhe në mbrojtje.
Janë ngritur gjithashtu pyetje në lidhje me hierarkinë e brendshme, me sugjerime se lojtarët kanë ndikim të konsiderueshëm mbi vendimet sportive, duke kufizuar autoritetin menaxherial. Kjo, e kombinuar me debatet mbi vendimet e fundit të transferimeve, ka nxitur më tej kritikat ndaj planifikimit sportiv të klubit.
Shqetësime të tjera përfshijnë një humbje të perceptuar të identitetit, me Real Madridin e akuzuar për largim nga vlerat e tyre tradicionale të intensitetit kolektiv, disiplinës dhe qëndrueshmërisë.
Në përgjithësi, presioni mbi udhëheqjen e klubit po rritet, ndërsa mbështetësit dhe analistët vënë në pikëpyetje nëse kërkohet ndryshim strukturor për të ndryshuar trendin aktual.