Kritiku i BE-së, Rumen Radev, emërohet kryeministri i ri bullgar
Fituesi i zgjedhjeve parlamentare të Bullgarisë muajin e kaluar, Rumen Radev, u emërua kryeministri i ri i vendit të enjten.
Fitorja e tij në zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar ngjall shpresa për një qeveri të qëndrueshme në vendin ballkanik, i cili ka parë tetë zgjedhje në harkun kohor prej pesë vitesh.
Radev kandidoi me një kandidaturë të përqendruar në luftën kundër korrupsionit dhe "pastrimin" e asaj që ai e përshkroi si "modeli oligarkik" i Bullgarisë.
Radev, i cili dha dorëheqjen më parë këtë vit si president për të marrë pjesë në zgjedhje, është një kritik i vendosur i BE-së dhe ka bërë fushatë për rifillimin e dialogut me Rusinë.
"(Përmes votës, bullgarët) konfirmuan dëshirën e tyre për institucione të qëndrueshme dhe për mbrojtjen e lirisë, demokracisë dhe drejtësisë", ka thënë Radev pasi mori mandatin për të qeverisur nga presidentja Iliana Iotova.
Ish-piloti luftarak 62-vjeçar prezantoi gjithashtu përbërjen e kabinetit të tij të enjten.
Radev trashëgon një sërë sfidash, duke përfshirë hartimin e një buxheti për vitin 2026, adresimin e inflacionit në rritje dhe reformimin e një sistemi gjyqësor të paralizuar.
Ai gjithashtu duhet të ndërmarrë një sërë reformash, veçanërisht kundër korrupsionit, për të zhbllokuar gati 400 milionë euro fonde nga Bashkimi Evropian.
Radev dhe anëtarët e kabinetit të tij pritet të konfirmohen nga parlamenti të premten. /Telegrafi/