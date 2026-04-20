Ish-presidenti Radev triumfon në zgjedhjet në Bullgari
Aleanca e qendrës së majtë e ish kreut të shtetit Radev ka marrë deri në 45 për qind të votave në zgjedhjet e parakohshme në Bullgari, sipas rezultateve paraprake. Kritikët e Radev shohin afërsi me Putinin.
Ish-presidenti, Radev i kryesonte prej javësh sondazhet.
Sipas llogaritjeve paraprake, Rumen Radev dhe partia e tij e "Bullgarisë Progresive" janë fituesi të zgjedhjeve parlamentare të parakohshme në Bullgari me rreth 45% të votave.
Tetë zgjedhje të tilla u zhvilluan në Bullgari gjatë pesë viteve të fundit. Sipas Radevit, nuk duhet të ketë së shpejti një tjetër: "Do të bëjmë gjithçka për të parandaluar që të na duhet të mbajmë sërish zgjedhje. Kjo do të thoshte të kalonim nga një krizë në tjetrën, dhe ne duhet të punojmë shumë seriozisht për t'i kapërcyer këto kriza”.
Ka kaluar shumë kohë që Bullgaria nuk ka pasur ketë një fitues kaq të qartë pas zgjedhjeve parlamentare.
Radev është 62 vjeç dhe ish shef i Forcave Ajrore. Ai është politikani më i preferuar në vend, edhe pse kritikët prej kohësh e akuzojnë për afërsi me Rusinë.
Kritikët shohin afërsi me Putinin
Radev ka qenë skeptik në të kaluarën ndaj sanksioneve kundër Rusisë dhe kundër dërgesave të armëve për Ukrainën.
Në të njëjtën kohë, partia e tij, Bullgaria Progresive, e ka përfshirë në programin zgjedhor një angazhim të qartë për Bashkimin Evropian dhe NATO n.
Në finalen e fushatës zgjedhore të Radevit, në një videoklip u shfaqën pamje nga takime të përbashkëta mes tij dhe Vladimir Putinit.
Politologu dhe gazetari Jawor Siderov analizon situatën politike në Bullgari për televizionin gjermanm, ARD.
Ai është i mendimit se Radev "është një populist. Ka gjasa që ai ta drejtojë vendin në një drejtim të ngjashëm me Viktor Orbánin – më euroskeptik, më konservator në vlera – pa qenë realisht aq radikal sa Orbáni. Radev nuk është Orbán dhe as nuk e ka instinktin e tij”.
Radev premtoi luftë kundër korrupsionit
Për të pasur më në fund sërish një qeveri "normale”, Radev ka njoftuar se do të veprojë qartazi kundër korrupsionit në vend.
Gishti zakonisht drejtohet ndaj partisë konservatore GERB me kryeministrin afatgjatë Bojko Borisov dhe ndaj DPS së, partisë së oligarkut me ndikim Deljan Peevski. Të dyja kanë pësuar humbje të ndjeshme në zgjedhje dhe, sipas rezultateve, në parlamentin e ri nuk arrijnë as 80 mandate.
Fituesi i zgjedhjeve shpreson të krijojë qeveri të vetme
Nëse Rumen Radev dhe partitë reformiste do të bashkëpunojnë si koalicion edhe përtej një reforme në drejtësi, si është shprehur edhe Radev, mbetet ende e paqartë.
Të dyja palët kanë qenë të përçara gjatë fushatës zgjedhore dhe të dielën në mbrëmje thanë se do të presin rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve përpara se të shprehen për një qeveri të mundshme.
Rezultati paraprak i zgjedhjeve pritet të publikohet gjatë së hënës, ndërsa rezultati përfundimtar do të jetë i disponueshëm të mërkurën.
Për Radevin, pritja mund të vlejë, sepse në varësi të numrit të partive që arrijnë të futen në parlament, aleanca e tij e qendrës së majtë mund të qeverisë edhe e vetme. /DW/