Ish-presidenti Rumen Radev pritet të fitojë zgjedhjet parlamentare në Bullgari
Rumen Radev, një ish-president i lidhur me Rusinë, duket se është në rrugën e duhur për një fitore të bindshme në zgjedhjet e Bullgarisë të dielën, por do të duhet të bashkohet me parti të tjera për të formuar një shumicë qeverisëse.
Lëvizja e sapokrijuar "Bullgaria Progresive" e Radevit ishte në rrugën e duhur për të siguruar pak më pak se 40 përqind të votave, sipas parashikimeve të transmetuara në televizion pas mbylljes së qendrave të votimit.
Agjencia e sondazheve Market Links parashikoi se partia e tij do të fitonte 38.9 përqind, ndërsa Alpha Research e vendosi atë në 37.5 përqind, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo do të thoshte se ai kishte më shumë se dyfishin e mbështetjes së çdo partie tjetër.
Pyetja kryesore tani është nëse ai do të kërkojë të formojë një shumicë me reformistët liberalë pro-BE (me rreth 14 përqind), apo nëse do të bashkohet me Partinë Socialiste (me rreth 4 përqind) dhe nacionalistët (me rreth 5 përqind), gjë që mund t'i lejojë atij të formojë një bllok qeverisës pro-Moskës.
Në komentet menjëherë pas votimit, Radev la të kuptohej se mund të gjente një gjuhë të përbashkët - duke parë "në të njëjtin drejtim" - me kampin reformist pro-Brukselit për “shkundjen” e gjyqësorit të prekur nga korrupsioni.
"Jam gati të zgjedh opsione të ndryshme në mënyrë që Bullgaria të ketë një qeveri funksionale dhe të qëndrueshme", tha ai.
Zgjedhjet janë të tetat e vendit ballkanik në pesë vjet - mes krizave politike të vazhdueshme dhe koalicioneve të brishta - dhe ish-komandanti i forcave ajrore 62-vjeçar Radev ka kërkuar të krijojë një parti të re politike për të thyer bllokimin. /Telegrafi/