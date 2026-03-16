Kris Jenner ndan këshilla për karrierën për të rinjtë: Ndiqni zemrën tuaj dhe atë që doni të bëni
Kris Jenner ndau këshillat e saj për të rinjtë për një të ardhme të suksesshme.
Në një episod të ri të podcast-it "SmartLess", Jenner foli nëse të rinjtë duhet të ushtrojnë presion mbi veten për të ndjekur një strukturë tradicionale arsimore, pasi shumë prej tyre po përpiqen të kenë sukses në shkollat e biznesit.
Jenner tha se nuk i pengoi fëmijët e saj të ndiqnin arsimin e lartë edhe pse ajo nuk shkoi në kolegj.
"Do të futesha në telashe sepse nuk shkova në kolegj. Nuk kishte rëndësi për mua, nuk më pëlqente shkolla sepse isha shoqërore", deklaroi ajo.
Ajo tha se i pëlqente të shoqërohej gjatë shkollës, ndërsa vajzat e saj Kendall dhe Kylie zgjodhën të mësonin në shtëpi.
"Socializimi dhe dëshira për të pasur një arsim të mirë dhe për të ditur alfabetin kanë qenë gjithmonë të rëndësishme për mua. Mendoj se jam e zgjuar, më pëlqen të mësoj dhe përvetësoj gjithçka, por të gjithë mësojnë ndryshe. Mendoj se kjo është ajo që është interesante. Duhet të ndjekësh zemrën tënde, por edhe ajo që dëshiron të bësh është e rëndësishme", tha ajo.
Jenner tha se gjysma e fëmijëve të saj u diplomuan, ndërsa gjysma tjetër jo.
Shtoi gjithashtu se të rinjtë duhet të ndjekin zemrën e tyre kur zgjedhin një karrierë. /Telegrafi/