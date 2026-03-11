Konfirmohet ‘transferimi’ i parë i Real Madridit për sezonin e ardhshëm
Endrick tashmë e ka të përcaktuar të ardhmen e tij të afërt dhe gjithçka tregon se Real Madridi do të llogarisë tek ai për sezonin e ardhshëm.
Sulmuesi i ri brazilian do të rikthehet te klubi madrilen sapo të përfundojë huazimi i tij te Olympique Lyonnais.
Vendimi tashmë është marrë, siç është konfirmuar nga rrethi i tij i afërt. Plani i klubit madrilen është që sulmuesi të rikthehet në skuadër për të pasur mundësinë e tij brenda ekipit të parë.
Kjo lëvizje është pjesë e planifikimit sportiv që Real Madridi po përgatit për sezonin e ardhshëm, ndërsa priten edhe përforcime të tjera për të forcuar skuadrën në La Liga.
Endrick u transferua në huazim te Lyoni gjatë afatit të fundit kalimtar me qëllim që të fitojë minuta loje dhe përvojë në futbollin europian. Huazimi u arrit vetëm për gjashtë muaj, pa opsion blerjeje, duke treguar qartë që në fillim synimin e Real Madridit.
Klubi madrilen gjithmonë e kishte të qartë se sulmuesi brazilian duhej të kthehej në kryeqytetin spanjoll pasi të përfundonte kjo periudhë përshtatjeje.
Skuadra franceze kishte shqyrtuar mundësinë e zgjatjes së huazimit, por kjo alternativë nuk ishte kurrë realisht në tavolinë.
Real Madridi beson se Endrick është një nga talentet më premtuese në futbollin botëror. Për këtë arsye, klubi synon ta integrojë atë në skuadër për sezonin e ardhshëm.
Ideja është që sulmuesi të marrë gradualisht një rol në ekip, ndërsa vazhdon zhvillimin e tij si lojtar.
Për momentin, plani është i qartë dhe pa asnjë dyshim. Kur të përfundojë sezoni, Endrick do të rikthehet te Real Madridi me synimin për të fituar një vend në skuadër dhe për të dëshmuar se mund të bëhet një nga yjet e rinj të futbollit europian./Telegrafi/