Mesfushori kryesor i Juventus, Khephren Thuram, do të mungojë në derbin e mbrëmjes kundër Inter Milan në Serie A për shkak të një dëmtimi.

Reprezentuesi francez është përjashtuar nga lista e skuadrës për shkak të një mavijosjeje në këmbë.

Dusan Vlahovic dhe Arkadiusz Milik janë të tjerë lojtarë që mungojnë për shkak të dëmtimeve afatgjata për këtë përballje.

Mungesa e Thuram do të jetë një goditje për skuadrën e Luciano Spalletti-t, pasi ai ka qenë shtylla e mesfushës këtë sezon, duke marrë pjesë në 31 ndeshje në të gjitha kompeticionet.

Ai gjithashtu shënoi gol në ndeshjen e kthimit kundër 'Nerazzurrëve'.

Inter kryeson tabelën e Serie A me 58 pikë, pesë më shumë se Milan, ndërsa Juventus renditet e katërta me 46 pikë./Telegrafi/

