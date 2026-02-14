Konfirmohet një mungesë e madhe për Juventusin në derbin ndaj Interit
Mesfushori kryesor i Juventus, Khephren Thuram, do të mungojë në derbin e mbrëmjes kundër Inter Milan në Serie A për shkak të një dëmtimi.
Reprezentuesi francez është përjashtuar nga lista e skuadrës për shkak të një mavijosjeje në këmbë.
Dusan Vlahovic dhe Arkadiusz Milik janë të tjerë lojtarë që mungojnë për shkak të dëmtimeve afatgjata për këtë përballje.
Mungesa e Thuram do të jetë një goditje për skuadrën e Luciano Spalletti-t, pasi ai ka qenë shtylla e mesfushës këtë sezon, duke marrë pjesë në 31 ndeshje në të gjitha kompeticionet.
Ai gjithashtu shënoi gol në ndeshjen e kthimit kundër 'Nerazzurrëve'.
Inter kryeson tabelën e Serie A me 58 pikë, pesë më shumë se Milan, ndërsa Juventus renditet e katërta me 46 pikë./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals