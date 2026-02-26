Konfirmohet banorja më e re e Big Brother VIP Albania 5, kush është modelja 23-vjeçare që do i bashkohet shtëpisë
Nikol Projko është banorja më e re e Big Brother VIP Albania 5.
E ftuar në emisionin “Big Brother Radio” në Top Albania Radio, modelja 23-vjeçare konfirmoi zyrtarisht pjesëmarrjen e saj duke ndarë emocionet e para me dëgjuesit në radio.
Ajo foli më gjerësisht për rrugëtimin në botën e modelingut dhe pritshmëritë që ka nga eksperienca në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Foto: YouTube
Nikol konfirmoi gjithashtu se nis rrugëtimin e saj këtë të shtunë.
Mes entuziazmit dhe emocionit, 23-vjeçarja u shpreh se kjo është një sfidë e re për të, një hap i rëndësishëm në karrierën, por edhe një mundësi për t’u njohur më nga afër me publikun përtej imazhit.
Ndërkohë në shtëpi erdhi një zarf i zi dhe me këtë rast u anulua televotimi aktual.
Mbetet për t'u parë se kush nga banorët do të largohet nga Big Brother. /Telegrafi/
