Motrat e Matthew Perry-t akuzojnë asistentin e tij: Na gënjeu dhe e la të vdiste
Motrat e aktorit të ndjerë Matthew Perry kanë bërë akuza të rënda ndaj asistentit të tij shumëvjeçar, Kenneth Iwamasa, duke pretenduar se ai i ka gënjyer familjarët për ngjarjet e ditës kur aktori humbi jetën dhe se e la atë në gjendje të rëndë, pa ndihmë.
Kenneth Iwamasa, i cili ka qenë asistent i Perry-t për 25 vjet, është përfshirë në procesin gjyqësor lidhur me vdekjen e aktorit, i cili ndërroi jetë në vitin 2023 si pasojë e mbidozës së ketaminës.
Në kuadër të procedurave ligjore, Iwamasa pranoi fajësinë në vitin 2024 për akuzën “komplot për shpërndarje të ketaminës që shkaktoi vdekje”. Sipas prokurorëve, ai ka pranuar se i ka injektuar Perry-t ketaminë disa herë, përfshirë edhe tri injeksione në ditën e vdekjes.
Foto: EPA
Prokuroria, sipas raportimeve, po kërkon një dënim prej 41 muajsh burg, ndërsa seanca e shpalljes së dënimit ishte paraparë për 27 maj 2026.
Gjysmë-motra e aktorit, Madeline Morrison, ka deklaruar në dokumentet drejtuar gjykatës se gjithçka që familja besonte për atë ditë bazohej në ato që u kishte thënë asistenti - dhe, sipas saj, ato rezultuan të pavërteta.
“Gjithçka që besoja për ditën e vdekjes së tij - gjithçka që na tha Kenny - ishte gënjeshtër. M’u desh ta përjetoja sërish vdekjen e Matthew-t nga një perspektivë krejtësisht e re dhe shkatërruese,” citohet të ketë thënë ajo.
Foto: EPA
Ajo pretendon se, në realitet, ai po përpiqej t’i largonte nga e vërteta: se “i injektoi vëllait tim një dozë vdekjeprurëse ketamine dhe e la të vdiste në xhakuzi”.
Madeline Morrison shton se, në ditët e para pas vdekjes, Iwamasa ishte shfaqur “i trazuar” dhe vazhdimisht u jepte familjarëve versione të pa kërkuara të ngjarjes, duke e interpretuar këtë si përpjekje për të manipuluar perceptimin e tyre.
Ajo përmend edhe faktin se Iwamasa ka këmbëngulur të mbajë fjalim në funeralin e Perry-t, gjë që ajo e ka quajtur “një shaka mizore”.
Edhe motra tjetër, Caitlin Morrison, ka qenë e ashpër në deklarimin e saj, duke thënë se nuk ka “asnjë ndjeshmëri” për Iwamasa-n dhe se ai ose po ikte nga ajo që e dinte se kishte bërë, ose e la me vetëdije një person të pambrojtur në një situatë të rrezikshme.
Në artikull nuk përmendet një reagim i ri publik nga Iwamasa, por theksohet se ai tashmë ka pranuar fajësinë, ndërsa autoritetet po kërkojnë dënimin përkatës. /Telegrafi/