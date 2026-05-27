Komediania amerikane pretendon se pagoi më shumë për një ndërhyrje kirurgjikale sesa për një veturë: Në fund, askush nuk vuri re asgjë
Komediania dhe ish-prezantuesja Rosie O'Donnell (64) zbuloi së fundmi se i është bërë një ndërhyrje sekrete kirurgjikale, e cila i ka kushtuar më shumë sesa blerja e një makine.
Edhe pse më parë i kishte premtuar vetes se nuk do t’i ndryshonte tiparet e fytyrës, O’Donnell zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e poshtme të fytyrës në janar.
"Vendi im i privilegjuar në këtë botë dhe kjo më duket pothuajse e turpshme. Mendova se ishte një tradhti ndaj feminizmit dhe plakjes së grave në mbarë botën, dhe pastaj humba 22 kilogramë", tha ajo.
Edhe pse më parë ajo e pranonte veten kryesisht ashtu siç është, O'Donnell theksoi se ndonjëherë ndihet joautentike të jesh plotësisht kundër procedurave kozmetike.
Ajo gjithashtu deklaroi se filloi të bënte kërkime për procedurën, por qëndrimi i saj ndryshoi kur vajza e saj 13-vjeçare, Clay, e mësoi dhe e këshilloi të mos e bënte.
"Vajza e Clay tha se gratë e reja e shohin me admirim, por ajo nuk mendon se unë duhet ta bëj," shtoi ajo.
O'Donnell tha se të fliste me të bijën e saj ndihej sikur të fliste me një version më të ri të vetes, duke shtuar se donte që fëmijët e saj të mësonin një mësim të rëndësishëm jetësor nga kjo përvojë.
"Dua që ata të rriten në një botë ku nuk ndiejnë se duhet të ndryshojnë, por gjithashtu të dinë se munden, nëse duan, pa humbur qëndrimin e tyre moral në jetën e tyre", tha O'Donnell.
Më pas, O'Donnell vazhdoi me planet e saj për operacionin, duke zgjedhur një mjek, punën e të cilit e kishte parë nëpërmjet miqve që kishin bërë procedura të ngjashme. Megjithatë, ajo theksoi se nuk donte të fiksohej pas ndryshimeve të përhershme kozmetike.
"Nuk doja të bëhesha ai zë, ai që nuk është kurrë i kënaqur, ai që e kthen fytyrën e vet në problem. Doja një kufi", theksoi ajo.
Çuditërisht, O'Donnell pohoi se askush nuk e vuri re se ajo kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale kundër lëkurës.
"Asnjë person i vetëm. Asnjë mik, asnjë i panjohur, madje as njerëz që më detyrohen komplimente. Vajza ime adoleshente nuk tha asnjë fjalë. Asgjë. Kalova një krizë të plotë ekzistenciale feministe, më ndryshuan fytyrën dhe qafën me ndërhyrje kirurgjikale dhe askush nuk vuri re asgjë", tha ajo. /Telegrafi/