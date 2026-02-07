Komisioni Evropian dëshiron që TikTok të ndryshojë: Po shkakton varësi
TikTok mund të detyrohet të bëjë ndryshime për ta bërë aplikacionin më pak problematik për përdoruesit, pasi BE tregoi se platforma kishte shkelur rregullat e sigurisë digjitale të bllokut .
Krahu ekzekutiv i BE-së tha në një vendim paraprak se aplikacioni popullor kishte shkelur Aktin e Shërbimeve Digjitale (DSA) për shkak të “dizajnit të tij që shkakton varësi”.
Komisioni Evropian tha se TikTok, i cili ka më shumë se 1 miliard përdorues në të gjithë botën, nuk e kishte vlerësuar në mënyrë të duhur se si dizajni i tij mund të dëmtonte mirëqenien fizike dhe mendore të përdoruesve, përfshirë fëmijët dhe të rriturit e cenueshëm.
Duke i “shpërblyer” vazhdimisht përdoruesit me përmbajtje të re, platforma në pronësi kineze nxiti lëvizjen e vazhdueshme në faqe, shtoi komisioni, gjë që mund të çojë në sjellje kompulsive dhe të zvogëlojë vetëkontrollin e përdoruesve.
Vendimi paraprak akuzoi TikTok-un për injorimin e treguesve të përdorimit kompulsiv, siç është sasia e kohës që fëmijët kalojnë në aplikacion natën.
Komisioni tha se po shqyrtonte mundësinë e detyrimit të ndryshimeve në dizajnin e aplikacionit, duke përfshirë ndryshimet në algoritmin e tij të fuqishëm që u ofron përmbajtje përdoruesve.
“Në këtë fazë, komisioni konsideron se TikTok duhet të ndryshojë dizajnin bazë të shërbimit të tij”, tha ai në një deklaratë.
“Për shembull, duke çaktivizuar veçoritë kryesore që krijojnë varësi, siç është ‘lëvizja e pafundme’ me kalimin e kohës, duke zbatuar ‘pushime efektive të kohës para ekranit’, duke përfshirë edhe natën, dhe duke përshtatur sistemin e tij të rekomandimeve”, shtoi ai. /Telegrafi/