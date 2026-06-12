Facebook jashtë funksionit në mbarë botën, miliona përdorues raportojnë probleme
Facebook aktualisht po përballet me probleme teknike që kanë prekur miliona përdorues në mbarë botën.
Raportime të ngjashme janë shfaqur edhe për Instagram, duke sugjeruar se ndërprerja mund të prekë disa nga shërbimet e kompanisë mëmë, Meta.
Ndërkohë, përdoruesit janë drejtuar masivisht në platforma të tjera sociale për të ndarë përvojat e tyre dhe për të konfirmuar se problemi nuk ishte individual.
“Mendova se më kishin hakuar llogarinë”, tha një përdorues.
“Mendova se e kisha humbur faqen time. Ka patjetër një problem me platformën”, shtoi një tjetër.
Një tjetër komentues vuri re se “edhe Instagrami nuk është në rregull”. /Telegrafi/
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