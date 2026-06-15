BE hap kapitullin e parë të negociatave për anëtarësimin e Ukrainës
Bashkimi Evropian ka hapur zyrtarisht grup-kapitullin e parë të negociatave për anëtarësimin e Ukrainës, një hap i rëndësishëm në procesin e saj drejt integrimit evropian.
Ursula von der Leyen e cilësoi këtë zhvillim si një përparim të madh, duke theksuar se Ukraina ka bërë progres të dukshëm në reformat e brendshme.
“Sot po hapim grup-kapitullin e parë të negociatave për anëtarësim në BE. Ky është një hap i madh përpara,” deklaroi presidentja e Komisionit Evropian.
Ajo shtoi se Ukraina ka përmbushur pjesën e saj të detyrimeve në procesin e reformave dhe tani është radha e Bashkimit Evropian të veprojë në të njëjtën mënyrë.
“Ukraina ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në reforma. Ata kanë përmbushur detyrimet e tyre, prandaj tani edhe ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë,” u shpreh ajo.
Ky zhvillim shihet si një sinjal i fortë politik për mbështetjen e BE-së ndaj aspiratave evropiane të Ukrainës, në një kohë kur vendi vazhdon të përballet me luftën dhe sfida të mëdha të sigurisë dhe rindërtimit. /Telegrafi/