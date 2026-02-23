Koha që të kthehet në Spanjë - Rodri oferta nga dy gjigantët spanjollë
Afati kalimtar i verës pritet të jetë sfidues për Manchester City, që do të duhet të bëjë maksimumin për ta mbajtur në skuadër mesfushorin kyç, Rodri.
Sipas mediumit gjerman Bild, 29-vjeçari spanjoll ka zgjuar interesim serioz nga dy gjigantët e La Ligas, Real Madridi dhe Barcelona.
Të dy klubet thuhet se janë të gatshëm të paraqesin oferta të rëndësishme financiare për ta bindur që të largohet nga “Etihad Stadium”.
Rodri ka qenë një nga figurat më të rëndësishme në mesfushën e Cityt në vitet e fundit, duke luajtur rol vendimtar në sukseset e gjigantëve të Anglisë.
Ai ka kontratë të vlefshme deri më 30 qershor 2027, çka i jep klubit anglez një pozitë të fortë negociuese.
Rillogariten 10 nënshkrimet më të shtrenjta spanjolle në histori – ndryshojnë nga ato që janë më të paguarat vërtetë
Megjithatë, me interesimin në rritje nga Spanja, Manchester City mund të detyrohet t’i ofrojë kushte të përmirësuara për ta mbajtur mesfushorin, ndërsa spekulimet për një rikthim të mundshëm në La Liga po intensifikohen. /Telegrafi/