Klubet e mëdha nuk zhduken me legjendat e tyre: Si Real Madrid, Bayern Munich dhe Barcelona kanë qëndruar në majën e futbollit për dekada
Ka skuadra që për tre ose katër vite shënojnë pothuajse çdo rast që krijojnë, ndërtojnë një bërthamë fantastike, ndoshta arrijnë deri në gjysmëfinale ose fitojnë një trofe të madh – dhe më pas zhduken në realitetin e përditshëm të futbollit.
Por ka edhe klube që, pas përfundimit të një gjenerate të artë, nuk bien në harresë, por pothuajse automatikisht përgatisin gjeneratën e radhës. Pikërisht këtu qëndron dallimi mes një klubi vërtet të madh dhe një klubi që thjesht pati një gjeneratë të jashtëzakonshme.
Barcelona humbi fillimisht Xavi, Iniesta dhe Busquets, e më vonë edhe Lionel Messi. Real Madridi humbi Cristiano Ronaldon, më pas Karim Benzeman dhe së fundmi Toni Kroos, një tjetër lojtar që për vite me radhë vendoste ritmin dhe tonin e lojës. Ndërkohë Bayern Munich i dha fund epokës së Arjen Robben dhe Franck Ribery, më pas humbi edhe Robert Lewandowski si makinerinë e golave, ndërsa tani po përballet gradualisht me fundin e gjeneratës së Thomas Müller dhe Manuel Neuer.
Megjithatë, të tre klubet janë ende aty. Jo gjithmonë perfektë, jo gjithmonë pa kriza, por gjithmonë me mjaftueshëm fuqi, strukturë dhe shtysë të brendshme për të sfiduar sërish për majën.
Pikërisht kjo e përcakton madhështinë. Klubet e mëdha nuk jetojnë vetëm me legjendat e tyre. Ato mbijetojnë sepse planifikojnë epokën pas legjendave më herët se të tjerët.
Barcelona i mbijetoi largimit të Messit sepse klubi është më shumë se një superyll
Pak klube janë dukur ndonjëherë aq të varura nga një lojtar sa Barcelona nga Lionel Messi. Sulmi i famshëm MSN – i përbërë nga Messi, Luis Suarez dhe Neymar – shënoi 122 gola në sezonin 2014/15 dhe madje 131 një vit më vonë. Ky treshe nuk ishte vetëm produktive; ishte një forcë që frikësonte çdo kundërshtar. Me ta, Barcelona fitoi Ligën e Kampionëve, dominoi La Ligan dhe në shumë raste dukej e pandalshme në sulm.
Nëse shikohej vetëm ai kulm, shumëkush mund të priste që Barcelona të binte në krizë për vite të tëra pas largimit të Messit në vitin 2021. Dhe në fillim pikërisht kështu dukej. Krizë financiare, kaos në drejtim, net të hidhura në Evrope dhe një skuadër e mbushur me pabarazi.
Por pyetja thelbësore për klubet e mëdha nuk është nëse bien. Pyetja është sa shpejt ngrihen përsëri.
Në sezonin 2024/25, Barcelona fitoi sërish La Ligan, Kupën e Mbretit dhe Superkupën. Ky nuk ishte një jehonë nostalgjike e epokës së Messit, por rezultat i një strukture të re.
Në moshën 16 dhe 17-vjeçare, Lamine Yamal u bë fytyra e një gjenerate të re. Pedri prej kohësh nuk konsiderohet më thjesht talent, ndërsa pavarësisht lëndimeve, Gavi mbetet pjesë qendrore e së ardhmes. Pau Cubarsi po tregon gjithashtu sa shpejt mund të prodhojë sërish një qendërmbrojtës të nivelit të lartë akademia La Masia.
Sulmi i ri i Barcelonës nuk mbështetet më vetëm te një superyll. Rreziku për gol tani shpërndahet mes disa lojtarëve, me Yamal si fytyrën e re të skuadrës dhe disa futbollistë që kontribuojnë vazhdimisht.
Kjo nuk është më Barcelona që varej plotësisht nga treshja Messi-Suarez-Neymar. Është një Barcelonë e re që shpërndan përgjegjësinë dhe ka ndërtuar një bazë të fortë për vitet që vijnë.
Barcelona nuk e zëvendësoi Messin. Messi është i pazëvendësueshëm. Në vend të kësaj, klubi ndërtoi një skuadër të re që është sërish e rrezikshme edhe pa të. Kjo është arti i vërtetë i klubeve të mëdha.
Real Madridi nuk zëvendëson legjendat – ai ndërton bërthamën e radhës në kohën e duhur
Ndërsa Barcelona tradicionalisht mbështetet më shumë te filozofia e lojës dhe akademia, Real Madridi funksionon më shumë mbi bazën e statusit, kohës së duhur dhe vendimeve të forta.
Asnjë klub në Evrope nuk ushqehet aq shumë nga madhështia e vet sa Real Madridi. Kjo mund të tingëllojë melodramatike, por është e matshme. Klubi ka fituar 15 trofe të Ligës së Kampionëve, gjashtë prej tyre në dhjetë vitet e fundit. Përveç kësaj, ka arritur vazhdimisht në çerekfinale dhe gjysmëfinale, duke ruajtur një qëndrueshmëri pothuajse të pabesueshme në nivelin më të lartë.
Edhe te Real Madridi pati momente kur dukej se një epokë po mbaronte. Largimi i Cristiano Ronaldos mund të kishte shkaktuar një rënie të madhe. Më pas u largua Karim Benzema, duke marrë me vete jo vetëm golat, por edhe përvojën dhe hierarkinë e dhomës së zhveshjes. Toni Kroos ishte një nga organizatorët e fundit të mëdhenj të një gjenerate që e mbajti Real Madridin për vite në majë. Megjithatë, klubi mbeti aty.
Arsyeja është e thjeshtë. Real Madridi nuk planifikon tranzicionin kur sistemi i vjetër është tashmë i thyer, por ndërkohë që ai ende funksionon.
Vinicius Junior dhe Rodrygo u transferuan para se të bëheshin domosdoshmëri. Jude Bellingham erdhi kur mesfusha ishte ende e fortë, por jo më e qëndrueshme për afatgjatë. Aurelien Tchouameni dhe Eduardo Camavinga nuk ishin blerje emergjente, por pjesë e një projekti për ciklin e ardhshëm.
Kylian Mbappe është pjesa më spektakolare e kësaj logjike. Këtë sezon ai ka shënuar 38 gola në 33 ndeshje, shifra që tregojnë se Real Madridi nuk lejon kurrë të krijohet një boshllëk pas përfundimit të një epoke të madhe.
Real Madridi, pra, nuk i zëvendëson legjendat në kuptimin klasik. Ai ndërton një bërthamë të re në kohën e duhur, aq të fortë sa largimi i ikonave të vjetra është emocionalisht i dhimbshëm, por jo fatal në aspektin sportiv.
Bayern Munich rishpik vazhdimisht sulmin pa humbur fuqinë
Bayern është versioni gjerman i këtij mekanizmi. Jo aq romantik sa Barcelona dhe jo aq imperial sa Real Madridi, por ndoshta edhe më i qëndrueshëm në standardet e brendshme.
Rregulli bazë në Munich ka qenë i njëjtë për dekada: në Gjermani duhet të dominosh, ndërsa në Evrope duhet të jesh gjithmonë në garë për trofetë.
Bayern u shpall kampion i Gjermanisë për herë të 34-të në sezonin 2024/25 dhe prej vitesh është pjesë e fazave të fundit të Ligës së Kampionëve.
Megjithatë identiteti i skuadrës ka ndryshuar disa herë. Epoka e Robben dhe Ribery ishte krejt ndryshe nga periudha kur Lewandowski ishte makineria e golave. Sot modeli është tjetër: Harry Kane si realizuesi kryesor, me Luis Diaz, Michael Olise dhe Jamal Musiala rreth tij.
Por parimi mbetet i njëjtë: Bayern nuk e humb fuqinë sulmuese kur përfundon një epokë.
Kane shënon, Olise dhe Diaz krijojnë raste vazhdimisht, ndërsa lojtarë të tjerë si Serge Gnabry kontribuojnë rregullisht. Pikërisht kjo shpërndarje e përgjegjësisë e bën sulmin e Bayern shumë të vështirë për t’u ndalur.
Akademitë dhe skautimi janë baza që parandalon rënien
Sigurisht që paraja dhe reputacioni luajnë rol. Por klubet më të qëndrueshme nuk mbështeten vetëm te transferimet e shtrenjta.
Barcelona ka La Masian, një akademi që jo vetëm prodhon talent, por edhe lojtarë që e kuptojnë filozofinë e klubit. Yamal, Gavi dhe Cubarsi janë shembuj të kësaj.
Real Madridi përdor La Fabrica në një mënyrë pak më ndryshe. Akademia ofron thellësi dhe identitet, ndërsa skautimi është arma kryesore. Klubi ka arritur të zbulojë yjet e së ardhmes para se të bëhen të paarritshëm: Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni dhe Bellingham.
Bayern gjithashtu ka ndërtuar një sistem që krijon një ambient profesional për zhvillimin e talenteve, duke siguruar që skuadra të ketë gjithmonë alternativa kur gjenerata e vjetër fillon të zbehet.
Klubet e mëdha dallohen nga mënyra si reagojnë ndaj krizave
Madhështia nuk do të thotë perfeksion i përhershëm. Klubet e mëdha nuk janë të mëdha sepse nuk gabojnë kurrë. Ato janë të mëdha sepse edhe krizat e tyre rrallëherë bëhen fatale.
Barcelona kaloi një periudhë kaotike me probleme financiare dhe rezultate të dobëta në Evrope, por brenda më pak se një dekade arriti të ndërtojë një skuadër të re fituese.
Real Madridi pati gjithashtu periudha të vështira pas largimit të Cristiano Ronaldos, por standardet e klubit nuk lejuan që stagnimi të bëhej normalitet.
Edhe Bayern kaloi faza me polemika dhe vendime të diskutueshme, por në Munich një krizë shihet gjithmonë si alarm, jo si gjendje e zakonshme.
Kjo është arsyeja pse disa klube historike si Schalke, Hamburg apo Valencia kanë rënë në periudha të gjata krize. Historia dhe tradita nuk mjaftojnë nëse mungon strategjia.
Prandaj Bayern, Real Madridi dhe Barcelona mbeten në majë
Klubet vërtet të mëdha nuk dallohen sepse kanë pasur një skuadër legjendare. Ato dallohen sepse mbijetojnë edhe pasi ajo skuadër largohet.
Barcelona nuk ishte vetëm Messi.
Real Madridi nuk ishte vetëm Cristiano Ronaldo.
Bayern nuk ishte vetëm Robben, Ribery apo Lewandowski.
Fytyrat ndryshojnë, por sistemi vazhdon të funksionojë.
Kjo është arsyeja pse këto tre klube kanë mbetur në majën e futbollit botëror për dekada: sepse nuk kanë frikë nga ndryshimi, por e organizojnë atë. Sepse planifikojnë ciklet e skuadrës dhe nuk reagojnë me panik. Dhe sepse për to një sezon i dobët është vetëm një paralajmërim – jo fillimi i një dekade të humbur./Telegrafi/